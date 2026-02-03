¿Varado sin plata? Así puedes mover tu dinero por Nequi tras falla masiva

Si hoy martes, 3 de febrero de 2026, te levantaste con ganas de pagar el desayuno, pasarle lo del arriendo a tu roomie o simplemente recargar el celular y la aplicación se quedó "pensando", respira profundo: no eres solo tú, ni te bloquearon la cuenta por movimientos extraños.

La plataforma está caída a nivel nacional y la cosa ha estado intermitente desde bien temprano en la mañana.

Sabemos que quedarse varado sin plata digital en pleno 2026 es un dolor de cabeza tremendo, pero antes de que entres en pánico o reinicies el módem diez veces, vamos al grano con lo que está pasando y, lo más importante, cómo puedes desvararte mientras solucionan el chicharrón.

¿Qué está pasando exactamente?

Para que no pierdas tiempo intentando una y otra vez, la entidad ya salió a dar la cara. Confirmaron que tienen "intermitencias importantes" en sus sistemas principales. Básicamente, el corazón de la app tiene gripa. Esto significa que si intentas entrar a la aplicación, lo más probable es que se quede cargando infinitamente o te bote un error de conexión.

El reporte de daños, con corte a la tarde de este martes, es claro. Esto es lo que NO te va a funcionar por ahora, así que ahórrate la frustración:



El ingreso a la App: Si logras entrar, considérate afortunado, pero la mayoría no pasa del logo.

Si logras entrar, considérate afortunado, pero la mayoría no pasa del logo. Envíos de plata: Olvídate de pasarle plata a otro Nequi, ni a cuentas Bancolombia, ni usar la opción de Transfiya. Esos caminos están cerrados.

Olvídate de pasarle plata a otro Nequi, ni a cuentas Bancolombia, ni usar la opción de Transfiya. Esos caminos están cerrados. Sacar efectivo: Si estás frente a un cajero o en un corresponsal bancario intentando sacar código, detente. Los retiros están fuera de servicio.

Si estás frente a un cajero o en un corresponsal bancario intentando sacar código, detente. Los retiros están fuera de servicio. Recargas PSE: Si ibas a pagar servicios o comprar algo en línea usando el botón de PSE desde Nequi, tampoco va a pasar.

La solución: El "As" bajo la manga que sí funciona

Aquí es donde le damos la vuelta a la torta. Aunque la aplicación en tu celular esté en huelga, tu dinero no está atrapado del todo si tienes las herramientas correctas activas.

Nequi: 4x1.000 en 2026 /Foto: Nequi /IA

Solución para caída de Nequi 3 de febrero

Según el reporte oficial de la entidad financiera, hay un par de "salvavidas" que siguen operativos porque corren por rieles diferentes a los de la aplicación móvil. Esta es la solución temporal mientras restablecen todo:



Tarjeta Nequi Visa: Si eres de los precavidos que pidió la tarjeta (ya sea la de plástico que te llega a la casa o la digital que tienes en el celular), ¡estás salvado! Los pagos realizados con esta tarjeta están pasando sin problemas en los datáfonos. El sistema de Visa funciona independiente de la interfaz de la app, así que puedes pagar el almuerzo o el mercado con ella. Códigos QR (Con asterisco): Ojo a este dato. Algunos pagos mediante código QR en comercios aliados siguen funcionando. No son todos, pero si ves un código QR de Bancolombia o de redes aliadas, vale la pena intentar escanear. Es la única función "nativa" que parece estar aguantando el voltaje en algunos puntos.

¿Y mi plata qué?

Esta es la pregunta del millón y la que más asusta. Cuando estas plataformas digitales se caen, uno siente el frío en el estómago pensando que el saldo va a aparecer en cero. Fresco. El equipo técnico ha sido enfático en asegurar que, a pesar de los problemas de conexión y visualización, tu dinero y tu información están blindados y seguros.

No se ha perdido nada, simplemente no puedes ver la "vitrina" donde está guardada la plata. Es un tema de tubería, no de la bóveda.

La recomendación oficial, y la solución más sensata para no amargarse el martes, es estar atentos a los canales oficiales y tener paciencia. No satures tu propio celular intentando entrar cada 30 segundos porque eso no va a acelerar el arreglo.

El equipo de tecnología está trabajando a toda máquina para volver a estar al 100%. Por ahora, la estrategia es simple:

