Nequi refuerza ayuda para devolver plata enviada al número equivocado: era muy esperada

Nequi activó un nuevo “salvavidas” para quienes, por descuido o afán, terminan enviando dinero al número equivocado. El anuncio busca responder a una situación que se volvió común en Colombia con el uso diario de billeteras digitales: transferencias rápidas que, en segundos, pueden ir a parar a una cuenta desconocida.

Puedes leer: Nequi cambia reglas en 2026: nuevo requisito para proteger el bolsillo de usuarios

Enviar plata desde el celular hoy es tan simple como escribir un número y tocar un botón. Esa facilidad, aunque práctica, también ha aumentado los errores. Un dígito mal puesto puede desviar pagos del arriendo, compras del mercado o giros familiares. Para muchos usuarios, el problema no era solo perder el dinero, sino no saber qué hacer después.

Con este nuevo refuerzo, Nequi decidió asumir un papel más activo tanto antes como después de la transferencia. La idea es reducir los errores y, si ocurren, ofrecer una ruta más clara para intentar recuperar la plata.

Uno de los primeros cambios está en el momento previo al envío. Ahora, al digitar el número del destinatario, el sistema muestra las iniciales del nombre asociado a esa cuenta. Esto permite confirmar si realmente corresponde a la persona correcta. Es un paso sencillo, pero sirve como alerta para evitar transferencias mal dirigidas.

Nequi cambia reglas en 2026: nuevo requisito para proteger el bolsillo de usuarios Foto: Labs.google y Nequi

Publicidad

¿Qué hacer si envié dinero de Nequi a un número equivocado?

Si el dinero ya fue enviado al número equivocado, la aplicación habilitó una opción directa desde el historial de movimientos. Allí, el usuario puede seleccionar la transacción y usar la función “Pedir Plata”. Esta solicitud queda asociada al envío original y permite agregar un mensaje explicando lo sucedido.

Publicidad

En caso de que no haya respuesta por parte del receptor, Nequi ofrece acompañamiento por sus canales oficiales. Un equipo se encarga de contactar a quien recibió el dinero para informarle que se trata de una transferencia por error y facilitar la devolución.

No se trata de una reversión automática, sino de una mediación que busca que ambas partes puedan resolver la situación de forma clara.

La plataforma insiste en que el resultado depende de la voluntad de quien recibió la plata. Sin embargo, este nuevo proceso evita que el usuario quede solo frente al problema y sin orientación.

Puedes leer: ¿Cuál es el tope máximo de dinero que puedes tener en Nequi si tu cuenta es de bajo monto?

¿Es legal que alguien se quede con dinero que no es suyo?

Durante la gestión, Nequi recuerda que en Colombia existe una figura legal conocida como “aprovechamiento de error ajeno”, contemplada en el Artículo 252 del Código Penal. Esta norma se refiere a cuando una persona se beneficia de un error sabiendo que el dinero no le pertenece.

Por eso, la app busca que el receptor entienda que se trata de una equivocación y que devolver el monto es la opción correcta. El mensaje es claro: recibir plata por error no convierte esos recursos en propios.

Publicidad

Nequi no promete que todos los casos se resuelvan, pero sí ofrece una ruta más directa para intentar recuperar la plata y evitar que el error termine en una pérdida definitiva. Con este ajuste, la aplicación busca que los descuidos no se conviertan en un dolor de cabeza mayor para sus usuarios.

