La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Nequi sufre caída masiva este 3 de febrero: deja a colombianos sin acceso a su dinero

Nequi sufre caída masiva este 3 de febrero: deja a colombianos sin acceso a su dinero

La billetera digital más popular del país reporta una "indisponibilidad total" en sus servicios, afectando desde transferencias por Bre-B hasta pagos con tarjeta y PSE.

Foto: Labs.google y Nequi
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

Este martes 3 de febrero de 2026, lo que comenzó como una mañana rutinaria para millones de colombianos se transformó rápidamente en un dolor de cabeza financiero.

Desde las primeras horas del día, los usuarios de Nequi se han enfrentado a un muro digital que les impide realizar las operaciones más básicas: desde pagar un café hasta cumplir con obligaciones comerciales de mayor envergadura.

Puedes leer: Entidades bancarias que prestan dinero si estás reportado en Datacrédito en 2026

A diferencia de otras ocasiones, donde las plataformas colapsan por la alta demanda de los días de pago, este incidente ha sorprendido a la comunidad debido a que no es fecha de quincena, un periodo donde habitualmente se concentra el mayor volumen de transacciones y, por ende, de fallos técnicos.

Según datos de la plataforma de monitoreo Downdetector, las alertas sobre el mal funcionamiento de la aplicación empezaron a escalar de forma drástica a partir de las 7:00 de la mañana, dejando en evidencia la magnitud del problema.

¿Bre-B por Nequi está funcionando?

La situación ha sido calificada por la propia entidad como una "indisponibilidad total" de sus servicios. Esto significa que el fallo no es parcial; los usuarios no solo tienen dificultades para iniciar sesión, sino que el ecosistema completo de la aplicación se encuentra paralizado.

De acuerdo con la información suministrada por las fuentes, los servicios afectados incluyen:

  • Transferencias Bre-B: Una de las funcionalidades más recientes y utilizadas para mover dinero entre entidades está presentando errores críticos.
  • Pagos y envíos: No es posible enviar dinero a otros usuarios de Nequi ni realizar transferencias hacia Bancolombia.
  • Canales electrónicos: Las transacciones mediante PSE, pagos con la tarjeta Nequi y operaciones en corresponsales bancarios están fuera de servicio.
  • Consulta de saldos: Incluso el simple acto de revisar el estado de la cuenta es imposible para una gran parte de la base de usuarios.

Alrededor de las 9:50 de la mañana, el portal de estado de Nequi confirmó que su equipo de expertos se encuentra trabajando "a toda marcha" para identificar la raíz del inconveniente y restablecer la normalidad lo antes posible.

Puedes leer: Nequi redefine créditos en 2026 sin asfixiar el bolsillo de los colombianos

A pesar del caos, la consigna oficial de la plataforma ha sido de calma: “Tu plata y tu info están seguras en Nequi”, un mensaje repetido en sus canales oficiales para mitigar el temor a posibles pérdidas de fondos.

