Tu celular podría quedarse sin WhatsApp en 2026 y muchos aún no lo saben

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares en 2026 y muchos usuarios aún no saben si su teléfono está en la lista.

whatsapp deja de funcionar en algunos celulares
WhatsApp deja de funcionar
Foto creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

El uso cotidiano de aplicaciones de mensajería ha convertido a los teléfonos móviles en una pieza clave de la comunicación personal y laboral. Sin embargo, el avance constante de la tecnología obliga a las plataformas a actualizar sus estándares de funcionamiento, lo que deja fuera a dispositivos que ya no cumplen con los requisitos técnicos actuales. En este escenario, Meta confirmó que WhatsApp dejará de ofrecer soporte oficial a varios modelos de celulares a partir del 1 de enero de 2026.

La decisión afectará a usuarios que aún utilizan teléfonos con sistemas operativos antiguos, los cuales ya no pueden ejecutar las actualizaciones necesarias para garantizar la seguridad de la aplicación. Según la compañía, mantener la compatibilidad con estos equipos representa un riesgo para la protección de datos y la estabilidad del servicio.

Qué celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026

El criterio principal para determinar qué dispositivos quedarán fuera no está relacionado con la marca, sino con la versión del sistema operativo que utilizan. En el caso de los teléfonos Apple, WhatsApp solo seguirá funcionando en equipos que cuenten con iOS 15.1 o versiones posteriores. Aquellos iPhone que no puedan actualizarse a este sistema perderán la posibilidad de recibir soporte técnico y nuevas funciones.

Para los dispositivos Android, el requisito mínimo será contar con la versión 5.0 del sistema operativo, conocida como Lollipop. Los celulares que operen con versiones anteriores quedarán automáticamente excluidos de las actualizaciones regulares de la aplicación.

Entre los modelos que ya no podrán actualizar WhatsApp se encuentran equipos que fueron ampliamente utilizados hace más de una década. En la lista figuran el Samsung Galaxy S4, varios dispositivos de la serie Optimus de LG, modelos antiguos de iPhone como el 4, 4S, 5 y 5C, así como algunos 6S, 6S Plus y SE que no hayan sido actualizados. También aparecen teléfonos como el Sony Xperia M, el Lenovo A820 y el Huawei Ascend Mate.

De manera general, los smartphones lanzados antes de 2014 tienen altas probabilidades de perder compatibilidad, ya que sus componentes internos no están diseñados para soportar las exigencias actuales de seguridad digital.

Por qué WhatsApp retira el soporte a estos dispositivos

Meta explicó que los sistemas operativos obsoletos no cuentan con las herramientas necesarias para implementar las nuevas capas de protección que la aplicación incorpora de forma periódica. Esto expone a los usuarios a posibles vulnerabilidades, como accesos no autorizados, fallos en el cifrado o filtraciones de información personal.

Al no poder instalar parches de seguridad ni mejoras funcionales, estos teléfonos se convierten en un punto débil dentro del ecosistema digital, tanto para los usuarios como para la propia plataforma.

El retiro del soporte no significa que la aplicación dejará de funcionar de inmediato el 1 de enero de 2026. No obstante, con el paso del tiempo, WhatsApp podría presentar errores frecuentes, cierres inesperados y un mayor riesgo frente a ataques informáticos.

Ante este panorama, la recomendación es realizar una copia de seguridad de chats, fotos y archivos en la nube antes de que finalice el año. Esto permitirá migrar la información a un dispositivo compatible sin perder datos importantes. Para los usuarios que aún dependen de teléfonos antiguos, actualizar el equipo será la única forma de garantizar un uso seguro y estable de la aplicación en el futuro cercano.

