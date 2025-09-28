WhatsApp confirmó un cambio que afectará a todos sus usuarios: nada será igual

WhatsApp se prepara para una de sus mayores transiciones que afectará a millones de usuarios en todo el mundo. A partir del 1 de octubre de 2025, la aplicación de mensajería dejará de prestar servicio en una gran cantidad de teléfonos móviles que operan con sistemas operativos considerados obsoletos.

La decisión de WhatsApp afecta directamente a aquellos equipos que no puedan ejecutar versiones recientes de software. Específicamente, la plataforma retirará el soporte para dispositivos con Android 5.0 o versiones anteriores. Por otro lado, en Apple, la discontinuidad impactará a los iPhones que utilicen iOS 15.1 o versiones previas a estos dispositivos.

Entre los modelos que podrían quedar fuera del servicio, si no logran actualizarse, se encuentran equipos que en su momento fueron icónicos, como el Samsung Galaxy S5, el LG G3 y el iPhone 5. Para millones, perder el acceso a WhatsApp, que es fundamental para la comunicación familiar, el trabajo y los estudios.

¿Por qué se da esta actualización de WhatsApp?

La decisión que toma WhatsApp, se debe a la idea de reforzar las capas de seguridad e incorporar nuevas funciones a la plataforma. Sumado a esto, la aplicación resaltó que la mensajería segura se convierte en un desafío considerable si los sistemas operativos.

Por lo cual, los dispositivos que operan con versiones antiguas quedan significativamente expuestos a vulnerabilidades de seguridad. Según información de Kaspersky, estos problemas representan un riesgo significativo, exponiendo a los usuarios a ciberataques que podrían resultar en la pérdida de datos y de la privacidad.

Dicha actualización de WhatsApp se dará desde este 1 de octubre del 2025 tiene un impacto que trasciende lo tecnológico. Por lo cual, se recomienda a los usuarios verificar si es posible actualizar el sistema operativo de sus celulares, con el fin de extender la vida útil.

Sin embargo, la misma aplicación recalca que en caso de no poder hacer la actualización, es crucial respaldar la información importante de los chats y contemplar la migración a modelos de dispositivos que sean compatibles, debido a que después del 1 de octubre dejará obsoleto a los modelos previamente mencionados.

