Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
POPULAR AL PARQUE 2025
PALABRAS DE AIDA VICTORIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / WhatsApp confirmó un cambio que afectará a todos sus usuarios: nada será igual

WhatsApp confirmó un cambio que afectará a todos sus usuarios: nada será igual

WhatsApp cambia desde el 1 de octubre y millones de usuarios podrían verse afectados por esta actualización de su sistema operativo.

WhatsApp confirmó un cambio que afectará a todos sus usuarios: nada será igual
WhatsApp confirmó un cambio que afectará a todos sus usuarios: nada será igual
Foto: foto montaje por La Kalle: Imágenes realizada con ImageFX y tomada de redes
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de sept, 2025