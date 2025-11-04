Se cayó WhatsApp y miles de usuarios entran en caos; ¿Afecta redes de Meta?

La plataforma de mensajería instantánea más utilizada del planeta se desplomó este martes 4 de noviembre de 2025, dejando a millones de usuarios sin la capacidad de enviar o recibir mensajes.

Las fallas, que también parecen afectar a la corporación matriz, Meta, se registraron alrededor de las 9 de la mañana, generando preocupación en la comunicación global.

Mientras los usuarios luchaban por conectarse, en plataformas digitales como X se alertó sobre la falla de la aplicación.



La caída de la aplicación WhatsApp, que fue reportada como un problema a nivel mundial, impactó tanto a la versión móvil como a la muy utilizada herramienta de WhatsApp Web.

Los reportes de los usuarios afectados fueron consistentes. La aplicación no estaba permitiendo la recepción de conversaciones ni tampoco la salida de nuevos mensajes, paralizando así la actividad de millones de personas que dependen de esta vía para su comunicación esencial.

Varios usuarios en diferentes plataformas, como X, se preguntaron si la falla afectará también a Meta. Hasta el momento, no se ha reportado ningún problema en los servicios de Meta.

Sin embargo, la caída parece afectar principalmente a WhatsApp Web, lo que generó una ola de memes y comentarios en X, reflejando la preocupación y el humor de miles de usuarios ante la situación

whatsapp web down.

time to touch some grass. pic.twitter.com/onhHT6yYKs — anshuman (@athleticKoder) November 4, 2025