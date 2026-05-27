Esperanza Gómez perdonó a su mamá para que ella pudiera fallecer: “Nunca me abrazó”

Esperanza Gómez decidió dejar de lado su faceta profesional para compartir uno de los episodios más íntimos y transformadores de su vida personal en su entrevista para El Klub de La Kalle, al comentar cómo logró sanar la relación con su madre antes de que esta falleciera el pasado 17 de abril.

Inicialmente, la actriz confesó que, durante años, cargó con un profundo resentimiento hacia su progenitora debido a una infancia marcada por la falta de afecto y una frialdad hacía ella. Sin embargo, la señal para cambiar el rumbo de sus sentimientos llegó de forma inesperada tras la muerte de su esposo en octubre del 2025.

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“Unos días después de la muerte de mi marido, yo me sueño con un ángel y ese ángel en los sueños me dice que yo tengo que perdonar a mi mamá”, relató Esperanza en la cabina y afirmó que en ese momento necesito la urgencia física de liberarse todo el peso espiritual que tenía en su corazón.



“Me desperté ese día con una necesidad, con una cosa aquí en el pecho”, añadió, explicando que a partir de ese momento entendió que el perdón era el camino para limpiar su propia energía.

¿Por qué Esperanza Gómez tenía resentimientos contra su mamá?

Durante la charla, Esperanza recordó que la distancia emocional con su madre nació de un rechazo específico cuando era niña. A los 7 u 8 años, tras intentar darle un beso, su madre le respondió: “Qué fastidio, no me besen”. Desde ese día, la actriz nunca volvió a abrazarla ni a besarla, limitándose a un saludo formal, mientras a su papá lo llenaba de besos.

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No obstante, el 5 de marzo, Esperanza acudió a la clínica donde su madre estaba en cuidados intensivos, entubada y sin poder hablar. Allí, dijo: “Mamá, vine a pedirte perdón si en algún momento yo también te hice daño... por todas las cosas que tú me hiciste desde que yo soy niña te perdono de verdad de corazón”.

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La respuesta de su madre la terminó de sorprender. Dado que comentó que a pesar de su estado, la mujer lloró. “Me estira una mano, me coge la mano derecha y me da un beso y después me estira hacia ella, me da un beso en la frente”. Esperanza le regresó el beso y le dio permiso de "irse en paz".

Para la empresaria, este acto de perdón no fue solo por su madre, sino una herramienta de supervivencia propia. Tras realizar este proceso, Esperanza aseguró haber sentido un alivio impresionante de sus crisis de ansiedad y depresión. “El perdón, cuando uno perdona de corazón, en realidad te alivia es a ti, porque le quita a uno esa negatividad”, reflexionó.

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