Hallan sin vida a influencer fisicoculturista en cocina de su apartamento; las causas

La repentina muerte de Gabriel Ganley sigue causando impacto entre sus seguidores y en el mundo del culturismo. El influencer reconocido en redes sociales por compartir rutinas de entrenamiento, consejos físicos y parte de su vida diaria, fue encontrado sin vida dentro del apartamento donde residía en São Paulo, Brasil.

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La noticia comenzó a tomar fuerza luego de que medios brasileños revelaran detalles sobre el hallazgo del joven de apenas 22 años. Según los reportes conocidos hasta ahora, todo empezó cuando familiares y amigos dejaron de tener comunicación con él durante varias horas.

La preocupación aumentó porque Gabriel acostumbraba mantenerse activo en redes sociales y responder constantemente mensajes y llamadas. Ante la falta de noticias, un amigo cercano decidió acercarse al apartamento ubicado en el sector de Mooca, en la zona este de São Paulo, para verificar qué estaba ocurriendo.

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El hallazgo en el apartamento de Gabriel Ganley

De acuerdo con información divulgada por medios brasileños, trabajadores del edificio confirmaron que el influencer se encontraba dentro de la vivienda. Sin embargo, nadie respondía desde el interior.

Por esa razón, el amigo ingresó al lugar con ayuda del personal del edificio luego de derribar la puerta del apartamento. Allí encontraron al fisicoculturista tendido boca abajo en la cocina.

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Los reportes policiales citados por medios locales señalaron que Gabriel presentaba el rostro enrojecido y había rastros de sangre. No obstante, las autoridades indicaron que dentro del apartamento no encontraron señales aparentes de violencia ni indicios de desorden.

Tras el hallazgo, el caso fue manejado inicialmente como una muerte sospechosa mientras avanzaban las investigaciones y los análisis correspondientes realizados por Medicina Legal en Brasil.

Gabriel Ganley: revelan posible causa de la muerte del influencer

Revelan cuál sería la posible causa del fallecimiento

Horas después del caso, medios brasileños como G1 Globo dieron a conocer que el certificado de defunción menciona una posible miocardiopatía hipertrófica como origen del fallecimiento.

Se trata de una enfermedad cardíaca que provoca el engrosamiento del músculo del corazón y dificulta el bombeo adecuado de sangre.

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Según especialistas médicos citados por medios internacionales, esta condición puede desarrollarse de manera silenciosa y en algunos casos generar complicaciones repentinas.

Las autoridades aclararon que la causa oficial todavía no ha sido confirmada completamente y que siguen a la espera de los resultados forenses del Instituto de Medicina Legal.

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Mientras tanto, también trascendió que durante la inspección realizada en el apartamento fueron encontrados varios medicamentos que, según los reportes policiales, podrían corresponder a esteroides anabólicos.

El tema llamó la atención porque el propio Gabriel Ganley había hablado en varias oportunidades en redes sociales sobre el uso de hormonas y sustancias relacionadas con el fisicoculturismo. Incluso algunos de sus seguidores recordaron que el influencer solía abordar ese tipo de temas abiertamente durante transmisiones y publicaciones.