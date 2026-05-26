Westcol echa leña al fuego y anuncia stream con candidatos: fechas y horas oficiales

El creador de contenido colombiano Westcol volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de anunciar varios cambios en los streams políticos que viene organizando con figuras de la política nacional de cara a las elecciones presidenciales.

La noticia que más llamó la atención fue la cancelación de la transmisión que tenía prevista con la senadora Paloma Valencia.

Aunque muchos seguidores esperaban el encuentro entre ambos, el streamer confirmó públicamente que decidió no seguir adelante con esa conversación y explicó parte de las razones durante una transmisión en vivo.



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Según comentó Westcol, su decisión no estaría relacionada directamente con Paloma Valencia ni con sus propuestas políticas.

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El influencer aseguró que el motivo tendría que ver con personas cercanas al entorno de la campaña de la candidata, especialmente luego de que un streamer e influencer vinculado públicamente a ella expresara apoyo en redes sociales.

Sin mencionar nombres directamente, Westcol habló sobre prácticas con las que dijo no sentirse identificado. Durante su intervención mencionó temas relacionados con supuestas promociones de inversiones y criptomonedas que, según él, no van con los valores que ha intentado mantener en su carrera como creador de contenido.

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“Han hecho muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo”, expresó el streamer frente a miles de personas que seguían la transmisión. Sus declaraciones rápidamente generaron debate en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular sobre a quién iba dirigido el mensaje.

Cepeda y De la Espriella se juegan primer lugar; última encuesta antes de elecciones Foto: Redes sociales

Westcol y fechas de stream con candidatos

Westcol confirmó que sí realizará una nueva transmisión política el próximo sábado 30 de mayo junto al abogado y precandidato presidencial Abelardo De La Espriella.

El anuncio despertó expectativa entre sus seguidores, especialmente porque este tipo de streams suelen reunir cientos de miles de espectadores en tiempo real.

En redes sociales, varios usuarios destacaron que las transmisiones políticas hechas por streamers se han convertido en una nueva forma de acercar a los candidatos a públicos jóvenes que normalmente no siguen entrevistas tradicionales.

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El stream con Iván Cepeda aún no tiene fecha

Otro de los nombres que apareció en medio de las conversaciones fue el del senador Iván Cepeda Castro.

Según explicó el propio político, existe interés en participar en una transmisión con Westcol, aunque todavía no hay una fecha definida.

De acuerdo con lo mencionado por Cepeda, el encuentro podría realizarse durante una eventual segunda vuelta presidencial, aunque todo dependerá de la agenda y de cómo avance el panorama político en los próximos meses.

La situación terminó generando una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la decisión del streamer de marcar distancia frente a ciertas figuras de internet, mientras otros cuestionaron la cancelación del espacio con Paloma Valencia.