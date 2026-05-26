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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Diomedes Díaz se le apareció a Rafael Santos y le dejó un mensaje; ¿le reveló más números?

Diomedes Díaz se le apareció a Rafael Santos y le dejó un mensaje; ¿le reveló más números?

El hijo del artista habló en un pódcast y confesó que hay varias ocasiones en donde ve a su papá en sus sueños y hasta lo que habla con él.

Diomedes Díaz hablaría con Rafael Santos
Diomedes Díaz se le apareció a Rafael Santos y le dejó un mensaje; ¿le reveló más números?
Foto: foto montaje realizado por La kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de may, 2026

A más de una década del fallecimiento de Diomedes Díaz, Rafael Santos, su hijo mayor sorprendió a la opinión pública al relatar los encuentros que sostiene con su padre a través de manifestaciones en sus sueños, además de las diferentes interacciones que tienen en este tiempo en donde pueden estar a solas.

Para el pódcast Historias con Ritmo de Caracol Televisión, Rafael Santos compartió detalles íntimos sobre cómo luce el fallecido artista cuando se le manifiesta. Según el relato del cantante vallenato, Diomedes aparece de una manera muy específica: se deja ver de la cintura para arriba, luciendo una camisa blanca, similar a la vestimenta que portaba en su última aparición pública.

Puedes leer: Desgarradora reacción de Diomedes Díaz al perder su ojo: "Lloraba en el piso"

Lo que más ha llamado la atención de los seguidores es la descripción del rostro del "Cacique". Tanto es así que este asegura que su padre se muestra con el cabello largo y una apariencia física notablemente joven y fresca. "Se ve que está en un lugar como tranquilo", afirmó y destacó que en donde quiera que él esté se encuentra muy feliz.

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Sumado a esto, explicó que en algunas ocasiones estos encuentros no solo son visuales, sino también explicó que su papá Diomedes Díaz en ocasiones interactúa con él de forma afectuosa. Al punto que explicó que este suele reírse con él, además de tocarle la cabeza y el cabello.

¿Qué más comentó Rafael Santos sobre Diomedes Díaz?

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Por otro lado, Rafael comentó que su padre aprovecha estos momentos para decirle palabras de cariño: “Me dice que lo quiere mucho”. Pese a tener tan presente estas visiones, explicó que estas no ocurren de manera constante, sino en forma aleatoria.

Puedes leer: “Él sabía mucho”: Rafael Santos Díaz revela el origen de las predicciones de Diomedes Díaz

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A lo largo de la charla, surgió la duda sobre si Rafael experimentaba lo mismo con su hermano, el también fallecido Martín Elías. Sin embargo, el artista confesó que esto no ocurre con él. “Creo que es porque las almas jóvenes las tiene Dios reservadas”.

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Recordemos que Rafael Santos nació el 24 de octubre de 1979 en Valledupar, y está cerca de cumplir 46 años en este 2026. Además explicó que durante los conciertos le gusta conmemorar a su papá Diomedes Díaz mediante sus éxitos más emblemáticos.

Mira también: ¡Diomedes Díaz sabía cuándo iba a morir! Rafael Santos revela el secreto de su padre

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