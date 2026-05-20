Desgarradora reacción de Diomedes Díaz al perder su ojo: "Lloraba en el piso"

La historia de Diomedes Díaz está repleta de éxitos musicales y momentos que marcaron el vallenato en Colombia, pero detrás de las luces del escenario, el artista enfrentó batallas personales y de salud que muy pocos conocían a fondo.

A medida que se acerca la fecha en la que el "Cacique de La Junta" celebraría su cumpleaños número 69, el próximo 26 de mayo de 2026, han resurgido relatos conmovedores sobre los momentos más difíciles de su vida, especialmente aquellos relacionados con la pérdida total de su visión en el ojo derecho.

Puedes leer:“Él sabía mucho”: Rafael Santos Díaz revela el origen de las predicciones de Diomedes Díaz



Aunque el público siempre estuvo encantado con sus composiciones, la intimidad del cantante escondía episodios de gran sufrimiento físico.



Uno de los más impactantes fue revelado por personas muy cercanas a su círculo, en el programa Expediente Final, como su hijo Rafael Santos Díaz y su fiel compañero de fórmula, el acordeonero Iván Zuleta, quienes fueron testigos directos de un dolor que el ídolo no solía mostrar ante las cámaras.

El origen de esta complicación se remonta a los años de juventud de Diomedes. Según relató Rafael Santos, todo comenzó de manera accidental cuando el artista aún era un joven lleno de sueños en su tierra natal.

¿Cómo perdió el ojo Diomedes Díaz?

Mientras intentaba bajar unos mangos de un árbol junto a un amigo, este último lanzó una piedra que, por infortunio, impactó directamente en el ojo del cantante. Desde ese instante, Diomedes perdió la visión por ese lado, pero lo que vendría años después sería un proceso mucho más traumático y doloroso.

Publicidad

Con el paso del tiempo, la salud del intérprete de "Mi primera cana" se vio comprometida por múltiples factores.

Su hijo recordó que su padre no solo tuvo que lidiar con el tema ocular, sino que fue sometido a diversas intervenciones, incluyendo cirugías de corazón abierto, operaciones por hernia discal y problemas de vesícula.

Publicidad

Puedes leer: Cantante que afirmaba ser hijo de Kaleth Morales se echa pa atrás: “Era mentira”

Sin embargo, la pérdida definitiva del globo ocular ocurrió en un periodo de alta tensión personal, mientras el artista se encontraba huyendo de las autoridades por el caso relacionado con Doris Adriana Niño.

Iván Zuleta, quien compartió tarima y vivencias con el Cacique, narró con detalle el momento en que la situación llegó a un punto sin retorno. Durante ese tiempo de clandestinidad, el ojo de Diomedes sufrió un deterioro total, al punto de quedar "un ojo negro y uno blanco".

La necesidad de una intervención estética se volvió urgente, lo que llevó al cantante a trasladarse a la ciudad de Bogotá para someterse a una cirugía compleja. El objetivo era incrustarle una prótesis que imitara el color de su retina original.

Fue en este contexto donde se produjo la desgarradora escena que hoy asombra a sus seguidores. Zuleta describió que, tras la operación, el dolor que experimentaba el Cacique era de una magnitud indescriptible.

“Yo veía a Diomedes que lloraba en el piso, el dolor era insoportable, lloraba como un niño”, recordó el acordeonero con evidente conmoción.

Publicidad

Este episodio mostró la vulnerabilidad de un hombre que, ante su gente, siempre proyectó una imagen de fortaleza y alegría.

A raíz de este proceso, Diomedes Díaz quedó con la apariencia de tener lo que popularmente se conocía como un “ojo apagado”, una característica física que lo acompañó durante el resto de su exitosa trayectoria.

Publicidad

A pesar de cargar con una prótesis y de haber pasado por ese calvario de dolor físico en el piso de una habitación en Bogotá, su talento nunca se vio mermado.

Mira también: ¡Diomedes Díaz sabía cuándo iba a morir! Rafael Santos revela el secreto de su padre