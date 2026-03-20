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Hijo de Diomedes Díaz enfrenta delicado estado de salud por complicada enfermedad

El hijo del ‘Cacique de La Junta’ reapareció tras varias semanas hospitalizado y se refirió a su estado de salud, luego del difícil momento que sigue atravesando.

Dionisio Díaz, hijo de Diomedes Díaz, fue diagnosticado con cirrosis
Diomedes Díaz y Dionisio Díaz
Foto: Instagram @diomedesdionisiodiaz3 y @diomedesdiaz
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

La familia de Diomedes Díaz volvió a enfrentar un momento complejo luego de que uno de sus hijos, Diomedes Dionisio Díaz, fuera hospitalizado de urgencia el pasado 5 de febrero en la Clínica Simón Bolívar de Valledupar.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores y personas cercanas, quienes han estado atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud.

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En un primer momento, desde su equipo se informó que el ingreso se debía a una descompensación, situación que obligó su traslado a una unidad de cuidados intensivos.

Con el paso de los días, se conoció que, aunque su estado generó preocupación, no comprometía su vida. Sin embargo, los exámenes médicos posteriores mostraron un panorama distinto al que inicialmente se pensaba.

El artista permaneció hospitalizado por más de 20 días y posteriormente fue trasladado a Barranquilla para continuar con su tratamiento bajo supervisión especializada.

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Tras más de mes y medio de lo ocurrido, Diomedes Dionisio Díaz reapareció públicamente y habló sobre lo que vivió durante ese periodo. En entrevista con Judiciales Valledupar, el cantante entregó detalles sobre su estado de salud y el proceso que ha enfrentado junto a su familia.

“Estaba mal, grave y me hicieron traslado a Barranquilla”, señaló, al recordar los momentos más difíciles de su hospitalización. Durante su permanencia en el centro médico, los especialistas le practicaron varios estudios que permitieron identificar diferentes complicaciones en su organismo.

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¿Cuál es la enfermedad que tiene el hijo de Diomedes Díaz, Dionisio?

El propio artista explicó que los médicos le detectaron múltiples afecciones, entre ellas niveles elevados de hemoglobina y la presencia de cálculos. No obstante, el diagnóstico que más llamó la atención fue el relacionado con su hígado.

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“Me descuidé y lastimosamente hay que decirlo: me dañé el hígado y en estos momentos me diagnosticaron con cirrosis. Gracias a Dios todo fue comenzando, cirrosis alcohólica, y aquí estamos en proceso de recuperación con ganas de seguir viviendo”, expresó.

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El cantante aseguró que actualmente se encuentra enfocado en su recuperación, siguiendo las recomendaciones médicas y con la intención de retomar sus actividades de manera progresiva. Sus declaraciones generaron reacciones entre seguidores y personas cercanas, quienes le han enviado mensajes de apoyo en esta etapa.

Ahora, Diomedes Dionisio Díaz continúa su proceso de recuperación acompañado de su entorno cercano, mientras comparte su experiencia como una forma de concientizar sobre el cuidado de la salud y la importancia de atender a tiempo cualquier señal del cuerpo.

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