Patricia Teherán: a 31 años de su fallecimiento su hijo, Alex, recuerda impactante sueño

En la conmemoración de los 31 años de la muerte de la cantante vallenata Patricia Teherán, su hijo Alex Teherán habló en entrevista con El Klub de la Kalle sobre la forma en que mantiene vivo el legado de su madre y sobre un proceso legal que, según explicó, continúa sin resolverse desde hace más de tres décadas.

Cada 19 de enero, seguidores y familiares se reúnen en el cementerio Jardines de Cartagena para rendir homenaje a la artista, fallecida en un accidente de tránsito en 1995.

Impacto de Patricia Teherán en el vallenato

Durante la conversación, Alex destacó el impacto de Patricia Teherán en el vallenato, un género que en esa época se desenvolvía en un entorno mayoritariamente masculino. “Mi mamá fue la única mujer que superó todos esos obstáculos de aquellos tiempos cuando el vallenato era 100 % masculino y había bastante machismo”, afirmó.



El cantante explicó que no conserva recuerdos directos de su madre, debido a que tenía apenas cuatro meses cuando ocurrió el accidente. “La verdad de eso no tengo uso de razón porque cuando mi mamá muere yo solo tenía cuatro meses de nacido”, dijo.



Según contó, la imagen que construyó de ella proviene de los relatos de terceros. “A medida que uno va creciendo le van contando historias… me llevaba a todos lados, a cada rincón del mundo donde ella podía llevarme, allá estaba yo”, relató.

Alex Teherán señaló que su carrera artística está enfocada en continuar el legado musical de su madre. “Actualmente estoy continuando con ese legado cantando sus canciones, estoy 100 % dedicado al vallenato”, expresó.

También explicó que trabaja junto a Maribel Cortina, quien fue la acordeonera de Patricia Teherán. En su repertorio se encuentran canciones como “Tarde lo conocí” y “Me dejaste sin nada”, ambas del compositor Omar Geles. “‘Tarde lo conocí’ fue uno de los éxitos más grandes del maestro Omar Geles, y también compuso ‘Me dejaste sin nada’”, recordó.

Sueño de Alex Teherán con su madre Patricia Teherán

Uno de los momentos más personales de la entrevista fue cuando Alex relató un sueño que tuvo con su madre hace aproximadamente diez años, durante una etapa difícil. “Yo tuve un sueño con ella… sentí que alguien entró a la casa, me tocaron la puerta y escuché ‘ábreme’.

Cuando abrí la puerta vi que era ella”, contó. Según su relato, Patricia le habló con tranquilidad: “Me dijo: ‘Yo sé por lo que estás pasando, pero tranquilo que todo va a estar bien. Mi legado lo dejé en buenas manos y siempre estaré contigo para apoyarte’”.

Alex también recordó un episodio ocurrido durante una presentación en Sopó, Cundinamarca. “En plena presentación, cuando empecé a cantar ‘Tarde lo conocí’ en acústico, empezaron a aparecer mariposas amarillas, pero muchas mariposas amarillas que caminaban por la tarima y se iban volando”, narró.

De igual manera, Alex abordó además una situación legal relacionada con las regalías de la música de su madre. “Yo no he recibido regalías de mi mamá nunca, nunca, nunca. Tengo 31 años y hace 31 años yo nunca he recibido nada”, aseguró.

Explicó que Patricia Teherán falleció sin afiliarse a la entidad encargada del recaudo para intérpretes. “Mi mamá como murió muy joven no alcanzó a afiliarse… lo que yo estoy peleando es lo que ha pasado en todos estos 31 años”, afirmó, señalando que el proceso no ha presentado avances.

Mientras esa situación continúa, Alex Teherán sigue interpretando las canciones de su madre y participando en los homenajes anuales, con el objetivo de preservar la memoria de una figura clave del vallenato.

