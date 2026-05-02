Cantante que afirmaba ser hijo de Kaleth Morales se echa pa atrás: “Era mentira”

Jesús Eduardo Otero, un joven de nacionalidad venezolana, durante meses aseguró ser el hijo no reconocido del fallecido de Kaleth Morales. Sin embargo, en las últimas horas, el joven admitió públicamente que sus afirmaciones eran falsas y también explicó que lo llevó a tomar esta decisión.

Tanto es así que se conoció que Otero utilizó las redes sociales bajo el seudónimo de "Jesús Kaleth" para sostener que era descendiente directo del artista. A pesar de no presentar pruebas que respaldaran su versión, el joven se mostraba "100% seguro" de su vínculo familiar, llegando incluso a acercarse a Miguel Morales, padre de Kaleth Morales.

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Sin embargo, esta situación no pasó desapercibida para los seguidores del vallenato ni para los hijos legítimos del artista, Samuel y Katrinalieth Morales. Desde el inicio, la familia rechazó contundentemente las declaraciones de Otero, al punto que calificaron estas declaraciones como una falta de respeto por su papá.



De igual forma, se conoció que el caso escaló rápidamente hasta un conflicto jurídico. Esto debido a la insistencia del joven, la familia de Kaleth Morales evaluó y advirtió sobre acciones legales para frenar la difusión de información falsa que irrespetaba la memoria del artista.



¿Por qué Eduardo Otero desmintió ser hijo de Kaleth Morales?

Uno de los puntos más críticos fue la constante negativa de Eduardo Otero a someterse a una prueba de ADN. Mientras el joven ganaba visibilidad en plataformas digitales, la falta de una evidencia genética reforzaba la postura de los hijos de Kaleth Morales, exigían que se dejara de utilizar el nombre de su padre sin sustento alguno.

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Ante la inminencia de consecuencias legales y la presión mediática, Jesús Eduardo Otero publicó una serie de videos en los que desmintió su propia versión. Tanto es así que en un tono conciliador, el joven expresó: “Reconozco que no soy hijo de Kaleth Morales y admito que todo se trató de una mentira”.

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Sumado a lo anterior, Otero pidió disculpas públicas a la familia Morales, asegurando que su decisión de hablar con la verdad buscaba dar cierre al episodio y evitar problemas en los tribunales. Asimismo, busca seguir con su carrera musical de manera independiente sin ningún vínculo con Kaleth.

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A pesar de la aclaración, algunos usuarios notaron que en ciertos perfiles digitales del joven aún permanecen descripciones como “hijo del rey”, lo que sigue generando debate entre los internautas.