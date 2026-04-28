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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Esposa de Jhonny Rivera, confiesa lo qué no le gustó de su boda: “No lo pude controlar”

Esposa de Jhonny Rivera, confiesa lo qué no le gustó de su boda: “No lo pude controlar”

La esposa del artista manifestó en sus redes sociales cuál fue el aspecto que menos le gustó de su boda en Pereira, aunque aseguró que fue un día especial.

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, revela lo que no le gusto de su boda
Esposa de Jhonny Rivera, confiesa lo qué no le gustó de su boda: “No lo pude controlar”
Foto: foto tomada de @jennylopez_oficial
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Uno de los eventos más mediáticos en lo que va del año fue la boda entre Jenny López y Jhonny Rivera, celebrada el pasado 22 de febrero de 2026, al punto que este evento fue catalogado como uno de los más importantes del año, la joven artista decidió romper el silencio y confesar qué fue aquello que no le gustó y fue algo que no pudo controlar.

Por medio de sus redes sociales, la esposa de Jhonny Rivera realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en redes sociales, en la cual Jenny López fue directa al ser consultada sobre si hubo algo que le desagradara de su matrimonio, confesando que hubo un problema que no pudo resolver, pese a todo.

Puedes leer: Jhonny Rivera habla claro sobre su relación con Sebastián Ayala en medio de rumores

“Algo que no pude controlar fue la lluvia. Llovió muchísimo”, confesó la artista. Según detalló Jenny, así mismo, comentó que ellos habían organizado un montaje exterior "precioso" fuera del quiosco de la hacienda donde se realizó la fiesta, el cual se perdió debido a las fuertes precipitaciones.

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De igual forma, comentó que tenía preparado varios juegos artificiales y pirotecnia, elementos que no pudieron disfrutar como estaba previsto debido a las condiciones climáticas del Eje Cafetero en el momento de su matrimonio.

¿Qué más comentó la esposa de Jhonny Rivera sobre su boda?

Pese a esto, Jenny López comentó que pese la lluvia que hubo el evento continuó con normalidad en la iglesia de Arabia, un corregimiento de Pereira. Así mismo, explicó que después de tres años de relación, decidió dar este paso ignorando las críticas por su diferencia de edad.

Puedes leer: Jhonny Rivera se llevó a sus suegros a la luna de miel; ahora espera la llegada de su mamá

Sumado a esto, se conoció que tras la ceremonia, la celebración se trasladó a una lujosa hacienda donde, a pesar de que algunas actividades exteriores se cancelaron debido a la lluvia, los asistentes disfrutaron de la fiesta con normalidad, para después de realizar una luna de miel en varios destinos de Europa, Asia y África.

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Sin embargo, los percances parecen haber perseguido a los esposos durante su viaje. Entre los episodios más comentados destacan, al punto que Jenny López perdió una de sus maletas durante los desplazamientos, por otro lado, Jhonny Rivera olvidó su anillo de matrimonio en un hotel en Italia.

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Por otro lado, en Dubai, la pareja enfrentó restricciones respecto a las muestras de afecto en público, algo común en dicho país y en las Islas Maldivas se tomaron un video rodeados de tiburones, hecho que generó preocupación a sus seguidores, pero ellos se lo tomaron con mucho humor.

Mira también: "La verdad de Jhonny Rivera y Jenny López: Así pasaron de jefe y corista a ser pareja

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