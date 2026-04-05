Por este gesto con Jenny López, Jhonny Rivera terminó regañado en Dubái

Lo que parecía un momento normal de pareja terminó convirtiéndose en una experiencia incómoda para Jhonny Rivera durante su paso por Dubái. El cantante colombiano reveló que, en medio de su luna de miel con Jenny López, recibió un llamado de atención en plena calle por un gesto que consideró natural, pero que no está permitido en ese país.

La situación fue compartida por el propio artista a través de redes sociales, donde relató lo ocurrido y explicó por qué el episodio llamó tanto su atención. Aunque no pasó a mayores, el momento generó conversación entre sus seguidores por las diferencias culturales que enfrentó durante su viaje.

Un gesto común que no está permitido en Dubái

Según contó el cantante, todo ocurrió cuando intentó tomarse una fotografía junto a su esposa. En ese instante, decidió rodearla con el brazo, una acción cotidiana para muchas parejas, pero que en ese contexto generó una reacción inmediata.

De acuerdo con su relato, un hombre se acercó rápidamente para advertirle que ese tipo de muestras de afecto en público no están permitidas bajo las normas culturales y legales del lugar.

El artista explicó que desconocía completamente esta restricción, lo que hizo que el momento resultara aún más sorpresivo. Además, señaló que no solo fue advertido por ese gesto, sino también por otro detalle que consideraba inofensivo: hacer una señal con la mano mientras se tomaba una foto.

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La experiencia dejó en evidencia las diferencias culturales que pueden existir entre países, especialmente en lugares donde las normas sociales están influenciadas por tradiciones más conservadoras. En ese sentido, Rivera fue enfático en que todo ocurrió desde el desconocimiento y que en ningún momento tuvo intención de incumplir reglas.

Durante su estadía, el cantante también mencionó que percibió un ambiente de tensión en el territorio debido a alertas relacionadas con posibles ataques, lo que hizo que su experiencia estuviera marcada no solo por el turismo, sino también por situaciones externas que llamaron su atención.

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A pesar de este episodio, la pareja continuó con su viaje de luna de miel, que ha incluido varios destinos internacionales y que ha sido ampliamente compartido en redes sociales.

El caso ha generado reacciones entre usuarios, quienes destacan la importancia de informarse sobre las normas culturales de cada destino, especialmente cuando se trata de comportamientos cotidianos que pueden tener interpretaciones distintas en otros contextos.

Así, lo que inició como un simple gesto de cariño terminó convirtiéndose en una anécdota que refleja cómo incluso los actos más comunes pueden cambiar de significado dependiendo del lugar en el que se realicen.

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