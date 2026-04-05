Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
NUEVAS FOTOS DE ARTEMIS
FALLECE EMPRESARIO COLOMBIANO
CRISTO LE CRECE EL CABELLO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Por este gesto con Jenny López, Jhonny Rivera terminó regañado en Dubái

Por este gesto con Jenny López, Jhonny Rivera terminó regañado en Dubái

Un momento de cariño junto a Jenny López en plena luna de miel casi le trae problemas a Jhonny Rivera en Dubái.

jhonny rivera y jenny lopez en dubai.jpg
Jhonny Rivera y Jenny López en Dubai
Foto tomada de Instagram @jhonnyrivera
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de abr, 2026

Lo que parecía un momento normal de pareja terminó convirtiéndose en una experiencia incómoda para Jhonny Rivera durante su paso por Dubái. El cantante colombiano reveló que, en medio de su luna de miel con Jenny López, recibió un llamado de atención en plena calle por un gesto que consideró natural, pero que no está permitido en ese país.

La situación fue compartida por el propio artista a través de redes sociales, donde relató lo ocurrido y explicó por qué el episodio llamó tanto su atención. Aunque no pasó a mayores, el momento generó conversación entre sus seguidores por las diferencias culturales que enfrentó durante su viaje.

Lee tamién:

  1. jhinny rivera jenny lópez luna de miel.jpg
    Luna de Miel de Jonny Rivera y Jenny López
    Foto tomada de Instagram jennylopez_oficial
    Farándula

    Jhonny Rivera sorprende con su lujosa luna de miel por tres continentes

  2. Jhonny Rivera, ¿soltero de nuevo?
    Jhonny Rivera, ¿soltero de nuevo?
    /Foto: Facebook Jhonny Rivera
    Farándula

    Jhonny Rivera deja a todos fríos al asegurar que está soltero: “Si te vi no me acuerdo”

Un gesto común que no está permitido en Dubái

Según contó el cantante, todo ocurrió cuando intentó tomarse una fotografía junto a su esposa. En ese instante, decidió rodearla con el brazo, una acción cotidiana para muchas parejas, pero que en ese contexto generó una reacción inmediata.

De acuerdo con su relato, un hombre se acercó rápidamente para advertirle que ese tipo de muestras de afecto en público no están permitidas bajo las normas culturales y legales del lugar.

El artista explicó que desconocía completamente esta restricción, lo que hizo que el momento resultara aún más sorpresivo. Además, señaló que no solo fue advertido por ese gesto, sino también por otro detalle que consideraba inofensivo: hacer una señal con la mano mientras se tomaba una foto.

Publicidad

La experiencia dejó en evidencia las diferencias culturales que pueden existir entre países, especialmente en lugares donde las normas sociales están influenciadas por tradiciones más conservadoras. En ese sentido, Rivera fue enfático en que todo ocurrió desde el desconocimiento y que en ningún momento tuvo intención de incumplir reglas.

Durante su estadía, el cantante también mencionó que percibió un ambiente de tensión en el territorio debido a alertas relacionadas con posibles ataques, lo que hizo que su experiencia estuviera marcada no solo por el turismo, sino también por situaciones externas que llamaron su atención.

Publicidad

A pesar de este episodio, la pareja continuó con su viaje de luna de miel, que ha incluido varios destinos internacionales y que ha sido ampliamente compartido en redes sociales.

El caso ha generado reacciones entre usuarios, quienes destacan la importancia de informarse sobre las normas culturales de cada destino, especialmente cuando se trata de comportamientos cotidianos que pueden tener interpretaciones distintas en otros contextos.

Así, lo que inició como un simple gesto de cariño terminó convirtiéndose en una anécdota que refleja cómo incluso los actos más comunes pueden cambiar de significado dependiendo del lugar en el que se realicen.

Te puede interesar

  1. "Qué luna de miel tan fría": Reporte de Jhonny Rivera y Jenny López en su primera parada
    Reporte de Jhonny Rivera y Jenny López en su primera parada
    Foto: Redes de Jhonny Rivera
    Farándula

    "Qué luna de miel tan fría": Jhonny Rivera y Jenny López revelan cuál fue su primera parada

  2. Jhonny Rivera enfrentó un delicado diagnóstico
    Jhonny Rivera enfrentó un delicado diagnóstico
    /Foto: Facebook Jhonny Rivera
    Farándula

    Jhonny Rivera, preocupado por delicado diagnóstico de salud después de su boda

Video que te puede interesar: La verdad de Jhonny Rivera y Jenny López: Así pasaron de jefe y corista a ser pareja

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jhonny Rivera

Jenny López

Dubai

Vacaciones