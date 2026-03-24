Jhonny Rivera deja a todos fríos al asegurar que está soltero: “Si te vi no me acuerdo”

Jhonny Rivera volvió a ser tendencia, esta vez no por una canción, sino por un momento que compartió en redes sociales y que rápidamente se volvió viral.

El cantante de música popular publicó un video junto a su pareja, Jenny López, mientras viajaban en avión, y lo que parecía una simple escena terminó generando miles de comentarios.

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Todo ocurrió durante un vuelo en el que ambos iban sentados en primera clase. En medio del trayecto, el artista decidió grabar una situación que, según él, podría ser la “solución” para esos momentos incómodos en pareja. Con su característico tono relajado, mostró el separador que divide los asientos y empezó a bromear sobre su uso.

“Me parece increíble que cuando uno pelea con la esposa hay un botón para eso, vea”, dijo mientras levantaba la división entre ambos puestos. La escena continuó con más humor, pues mientras subía completamente el separador, soltó otra frase que no pasó desapercibida: “Ah, ¿que está muy cansona y qué tal?”.

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Pero el momento que realmente encendió las redes llegó segundos después, cuando terminó de cerrar el separador y lanzó una frase que desató todo tipo de reacciones: “Ahora sí, mija, si te vi no me acuerdo y ahora sí soltero otra vez”.

El comentario, claramente en tono de broma, fue suficiente para que los seguidores empezaran a opinar sin filtro. Muchos tomaron el video con humor, mientras otros se fijaron en la reacción de Jenny López, quien también apareció en la grabación.

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Aunque no dijo una sola palabra, la cantante dejó ver su reacción con una sonrisa. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue cuando, tras quedar separada por la división, asomó la cabeza por el otro lado, lo que muchos interpretaron como una respuesta silenciosa pero contundente al gesto de Rivera.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios reaccionaron con frases cargadas de humor, como: “Me avisan si se bajó vivo del avión”, mientras otros defendieron a Jenny López: “Yo creo que el cansón es usted, ella es una hermosura”. También hubo quienes compartieron capturas del video, especialmente del momento final, destacando la expresión de ella.

Reporte de Jhonny Rivera y Jenny López en su primera parada Foto: Redes de Jhonny Rivera

La pareja disfruta de su luna de miel

Este episodio llega poco tiempo después de que la pareja celebrara su matrimonio en una ceremonia religiosa cerca de Pereira, un evento que reunió a familiares, amigos y varias figuras del entretenimiento. Desde entonces, ambos han estado compartiendo detalles de su vida juntos, incluyendo viajes y compromisos profesionales.

De hecho, en los últimos días han mostrado parte de su paso por Europa, donde cumplen con presentaciones y actividades relacionadas con su carrera musical.

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Según han comentado, después de esta gira planean tomar un descanso para disfrutar de su luna de miel, la cual tendría como destino Dubái.