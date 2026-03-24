¿Hay clases y trabajo? Lo que debes saber tras el decreto de duelo nacional

Colombia se encuentra en un momento de profunda consternación tras el trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, que cobró la vida de 69 uniformados del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.

Ante la magnitud de la tragedia ocurrida el pasado lunes 23 de marzo, el presidente Gustavo Petro ha decretado oficialmente tres días de duelo nacional.

Sin embargo, este anuncio ha generado múltiples dudas entre la ciudadanía sobre el impacto en la jornada laboral y académica.



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¿El duelo nacional es un día festivo o no laborable en Colombia?

Una de las preguntas más frecuentes tras el decreto presidencial es si estos días de luto implican un cese de actividades. La respuesta es no. En Colombia, el duelo nacional es una medida simbólica y protocolaria, por lo cual no se considera un día festivo ni una jornada no laborable.

Tanto las empresas privadas como las entidades públicas, colegios y universidades funcionan normalmente. El objetivo del decreto es invitar a la reflexión y la solidaridad, pero no altera el calendario laboral ni escolar del país.

Se recomienda a las instituciones realizar actos de homenaje, como minutos de silencio, para honrar la memoria de los fallecidos.



¿Qué actividades se suspenden realmente durante el duelo?

Aunque la vida cotidiana continúa, el protocolo de duelo nacional sí exige cambios en la agenda estatal y pública. Durante los tres días de luto, se suspenden generalmente:



Actos oficiales de carácter festivo: Inauguraciones, cocteles o celebraciones organizadas por el Gobierno Nacional.

Inauguraciones, cocteles o celebraciones organizadas por el Gobierno Nacional. Eventos culturales masivos del Estado: Festivales o conciertos públicos que puedan contrastar con el sentimiento de tristeza nacional.

Festivales o conciertos públicos que puedan contrastar con el sentimiento de tristeza nacional. Protocolos diplomáticos: Se priorizan los actos de condolencias en embajadas y consulados.

Duelo nacional tras accidente aéreo en Putumayo /Foto: IA

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Detalles de la tragedia en Putumayo: 69 héroes caídos

El balance oficial ofrecido este martes 24 de marzo por el Comando de las Fuerzas Militares es devastador. Tras concluir las labores de rescate, se confirmó que 69 miembros de la Fuerza Pública perdieron la vida en lo que ya se considera uno de los accidentes aéreos más letales en la historia reciente de Colombia.

El siniestro no solo dejó víctimas fatales, sino también 57 militares heridos y civiles afectados por las explosiones secundarias en el lugar del impacto.

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El presidente Petro enfatizó en su cuenta de X que las banderas de todas las entidades públicas, guarniciones militares y embajadas en el mundo deberán izar a media asta como señal de respeto absoluto.

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Protocolo de banderas a media asta y honores

El luto nacional es, ante todo, un mensaje visual de unidad. La instrucción es clara: el pabellón nacional no llegará al tope del mástil en ninguna edificación oficial.

Este gesto es acompañado por los correspondientes honores militares que se realizarán en las distintas sedes de las Fuerzas Armadas para despedir a los oficiales que cumplían con su deber en el sur del país.

