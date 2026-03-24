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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Fotos y nombres: lista completa de fallecidos tras accidente de avión Hércules en Putumayo

Fotos y nombres: lista completa de fallecidos tras accidente de avión Hércules en Putumayo

Autoridades confirmaron el balance final del accidente del avión Hércules en Putumayo. Se conocen cifras y detalles del caso.

Seis tripulantes fallecidos en avión Hércules
Seis tripulantes fallecidos en avión Hércules
/Foto: Ejército Nacional
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

Se confirmó el hallazgo del último desaparecido tras el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, completando así el saldo total de 70 fallecidos luego del siniestro que sacudió al país.

La información fue ratificada por las autoridades este 24 de marzo, luego de varias horas de intensas labores de búsqueda en la zona donde ocurrió el choque y posterior incendio de la aeronave. Con este hallazgo, se cierra el reporte de personas desaparecidas que aún mantenía en alerta a los organismos de socorro.

Puedes leer: Momento exacto en que avión Hércules de la Fuerza Aérea cae en picada en Putumayo: videos

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El cuerpo fue encontrado hacia el mediodía, en medio de los restos del fuselaje. Según los equipos de rescate, el punto de búsqueda se había concentrado en la zona del tren de aterrizaje, donde se creía que podía estar la última víctima. Para lograr la recuperación, fue necesario el uso de maquinaria especializada que permitió remover parte de la estructura.

Aunque ya se completó el número total de víctimas, la identidad de esta última persona aún no ha sido confirmada oficialmente, así como la institución a la que pertenecía.

Avión Hércules FAC 1016
Avión Hércules FAC 1016
/Foto: FAC

Balance oficial del accidente

De acuerdo con los reportes preliminares, en la aeronave viajaban 128 personas entre tripulación y pasajeros, todos pertenecientes a distintas ramas de la Fuerza Pública.

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Los informes indican que, dentro de las víctimas, se encontraban:

  • 6 integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
  • 58 miembros del Ejército Nacional
  • 2 uniformados de la Policía Nacional

Las autoridades continúan consolidando la información completa, mientras se avanza en la identificación oficial de todas las personas afectadas.

El accidente ocurrió en inmediaciones de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, poco después del despegue de la aeronave. El avión tenía previsto dirigirse hacia Puerto Asís, transportando personal militar que cumplía labores en la región.

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Puedes leer: Este era el avión Hércules FAC 1016 que se accidentó en Putumayo: historia y antecedentes

Lista de nombres confirmados de las víctimas

Sargento Segundo

  • Carlos Andrés Tabaco Franco

Cabo Primero

  • Jairo Andrés Rincón Machado

Cabos Terceros

  • Jhon Jairo Acuña Cruz
  • Yeferson Fabián Otavo Yaima

Soldados Profesionales

  • Camilo Andrés Argel Villadiego
  • Daniel Esteban Arias Pérez
  • Santiago Andrés Anas Pérez
  • Cristian Camilo Baza Tordecilla
  • Luis Eduardo Blanco Hernández
  • Yeiner Cabrera Bustos
  • Julián David Céspedes Arias
  • Juan Sebastián Chaverra Romaña
  • Jesús Enrique Chiquillo Miranda

Otros uniformados

  • Cristian Camilo Contreras Astroza
  • John Fader Cruz Vargas
  • Andrés Javier Moreno Chávez
  • Fabián Andrés Moreno Rodríguez
  • Leandro Díaz Reyes
  • Eyder Yobany Dizu Morano
  • José Yefer Moreno Viveros
  • Deimer Alexis Muñoz Cerón
  • Brayan Espejo Díaz
  • Carlos Andrés Giraldo Beltrán
  • Jesús Antonio Narváez Vargas
  • Luis Eduardo González Hernández
  • Janier Andrés Navarro Rangel
  • Jesús Alejandro González
  • Luis Andrés Noreña Andica
  • Rafael Santo Guerra Almeida
  • Edier Enrique Obando Rengifo
  • Giovanny Ocampo Tenorio
  • Jesús Eduardo Hernández Hernández
  • Mateo Herrera López
  • Wilson Daniel Otavo Tique
  • Juan Camilo Ovallos Lozano
  • Brandon Leonel Jiménez Clavijo
  • José Alfredo Pérez Ramírez
  • Jhon Jairo Libreros Tarapuez
  • Benjamín Esteban Pérez Torres
  • Luis Antonio López Orozco
  • José Esteban Marino Saavedra
  • Urbano Junior Pertúz Martínez
  • Marco Tulio Martínez Varón
  • Wilmer Olegario Petevi Pantoja
  • Juan Ernesto Quintero Aquite
  • Jeison Mena Hurtado
  • José Marco Mendoza Caicedo
  • Alejandro José Ramírez Mejía
  • Óscar Fabián Romero Silva
  • Gildardo Amulto Montanchez
  • Jorge Luis Morales Rumbo
  • Jaider Alexis Solís Torres
  • Arley Camilo Tordecilla Warnes
  • Ederxander Morales Torres
  • Romer Vargas Silva
  • Jarvi Dabián Morán Viteri
  • Anderson Steven Moreano Canticus
  • Hugo Mano Varón Reyes
  • Jonatan Moreno Baena
  • Willian Andrés Vélez Ortiz

Soldado

  • Kaleth David Julio Severiche

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