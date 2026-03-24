Fotos y nombres: lista completa de fallecidos tras accidente de avión Hércules en Putumayo

Se confirmó el hallazgo del último desaparecido tras el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, completando así el saldo total de 70 fallecidos luego del siniestro que sacudió al país.

La información fue ratificada por las autoridades este 24 de marzo, luego de varias horas de intensas labores de búsqueda en la zona donde ocurrió el choque y posterior incendio de la aeronave. Con este hallazgo, se cierra el reporte de personas desaparecidas que aún mantenía en alerta a los organismos de socorro.

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El cuerpo fue encontrado hacia el mediodía, en medio de los restos del fuselaje. Según los equipos de rescate, el punto de búsqueda se había concentrado en la zona del tren de aterrizaje, donde se creía que podía estar la última víctima. Para lograr la recuperación, fue necesario el uso de maquinaria especializada que permitió remover parte de la estructura.

Aunque ya se completó el número total de víctimas, la identidad de esta última persona aún no ha sido confirmada oficialmente, así como la institución a la que pertenecía.

Avión Hércules FAC 1016 /Foto: FAC

Balance oficial del accidente

De acuerdo con los reportes preliminares, en la aeronave viajaban 128 personas entre tripulación y pasajeros, todos pertenecientes a distintas ramas de la Fuerza Pública.

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Los informes indican que, dentro de las víctimas, se encontraban:



6 integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

58 miembros del Ejército Nacional

2 uniformados de la Policía Nacional

Las autoridades continúan consolidando la información completa, mientras se avanza en la identificación oficial de todas las personas afectadas.

El accidente ocurrió en inmediaciones de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, poco después del despegue de la aeronave. El avión tenía previsto dirigirse hacia Puerto Asís, transportando personal militar que cumplía labores en la región.

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Lista de nombres confirmados de las víctimas

Sargento Segundo



Carlos Andrés Tabaco Franco

Cabo Primero



Jairo Andrés Rincón Machado

Cabos Terceros



Jhon Jairo Acuña Cruz

Yeferson Fabián Otavo Yaima

Soldados Profesionales



Camilo Andrés Argel Villadiego

Daniel Esteban Arias Pérez

Santiago Andrés Anas Pérez

Cristian Camilo Baza Tordecilla

Luis Eduardo Blanco Hernández

Yeiner Cabrera Bustos

Julián David Céspedes Arias

Juan Sebastián Chaverra Romaña

Jesús Enrique Chiquillo Miranda

Otros uniformados



Cristian Camilo Contreras Astroza

John Fader Cruz Vargas

Andrés Javier Moreno Chávez

Fabián Andrés Moreno Rodríguez

Leandro Díaz Reyes

Eyder Yobany Dizu Morano

José Yefer Moreno Viveros

Deimer Alexis Muñoz Cerón

Brayan Espejo Díaz

Carlos Andrés Giraldo Beltrán

Jesús Antonio Narváez Vargas

Luis Eduardo González Hernández

Janier Andrés Navarro Rangel

Jesús Alejandro González

Luis Andrés Noreña Andica

Rafael Santo Guerra Almeida

Edier Enrique Obando Rengifo

Giovanny Ocampo Tenorio

Jesús Eduardo Hernández Hernández

Mateo Herrera López

Wilson Daniel Otavo Tique

Juan Camilo Ovallos Lozano

Brandon Leonel Jiménez Clavijo

José Alfredo Pérez Ramírez

Jhon Jairo Libreros Tarapuez

Benjamín Esteban Pérez Torres

Luis Antonio López Orozco

José Esteban Marino Saavedra

Urbano Junior Pertúz Martínez

Marco Tulio Martínez Varón

Wilmer Olegario Petevi Pantoja

Juan Ernesto Quintero Aquite

Jeison Mena Hurtado

José Marco Mendoza Caicedo

Alejandro José Ramírez Mejía

Óscar Fabián Romero Silva

Gildardo Amulto Montanchez

Jorge Luis Morales Rumbo

Jaider Alexis Solís Torres

Arley Camilo Tordecilla Warnes

Ederxander Morales Torres

Romer Vargas Silva

Jarvi Dabián Morán Viteri

Anderson Steven Moreano Canticus

Hugo Mano Varón Reyes

Jonatan Moreno Baena

Willian Andrés Vélez Ortiz

Soldado



Kaleth David Julio Severiche