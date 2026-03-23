Este era el avión Hércules FAC 1016 que se accidentó en Putumayo: historia y antecedentes

El accidente del avión tipo Hércules en Putumayo no solo ha generado atención por la emergencia, sino también por las características de la aeronave involucrada.

Se trata del Lockheed C-130H, identificado con la matrícula FAC 1016, una unidad clave dentro de la operación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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La aeronave se accidentó este lunes en inmediaciones de Puerto Leguízamo, pocos minutos después de despegar desde la pista de La Tagua. Según la información conocida hasta el momento, el avión cumplía una misión de transporte de tropas del Ejército Nacional cuando ocurrió el incidente.

Pero más allá de lo ocurrido, el FAC 1016 tiene una historia reciente dentro de la aviación militar del país. Este modelo, un C-130H Hércules, llegó a Colombia en septiembre de 2020 como parte de un programa de cooperación internacional con Estados Unidos, conocido como Artículos de Defensa Excedentes (EDA).

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Antes de integrarse a las operaciones nacionales, la aeronave había prestado servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde estaba registrada bajo el serial 83-0488. Su incorporación representó un refuerzo importante en la capacidad de transporte estratégico del país, especialmente en regiones de difícil acceso.

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Entre 2021 y 2023, el avión fue sometido a un proceso completo de mantenimiento mayor en la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC). Este procedimiento incluyó una revisión estructural integral, así como la actualización de varios de sus sistemas, con el objetivo de garantizar su operatividad en misiones complejas.

Según el portal especializado aéreo Aviónline, El FAC 1016 está equipado con cuatro motores turbohélice Allison T56-A-15, cada uno con una capacidad de generar 4.591 caballos de fuerza.

Este tipo de configuración le permite operar en pistas cortas o no preparadas, una ventaja clave en zonas como el sur del país, donde las condiciones geográficas representan un reto constante.

Además, cuenta con un sistema de carga trasera mediante una rampa hidráulica, lo que facilita el transporte de personal, vehículos y suministros. Estas características lo convierten en una pieza fundamental dentro del sistema logístico del Comando Aéreo de Transporte Militar.

¿Qué misión tenía el Hércules en el momento del accidente?

En el momento del accidente, el avión cumplía precisamente una de estas misiones: movilizar tropas hacia otra zona del territorio. Versiones preliminares indican que la aeronave cayó minutos después del despegue, aunque las autoridades aún trabajan en establecer con precisión qué ocurrió.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que unidades militares ya se encuentran en la zona adelantando labores de rescate y aseguramiento. También señaló que se activaron todos los protocolos para atender a los uniformados y sus familias.

Por ahora, no se ha determinado el número exacto de personas afectadas ni las causas técnicas del accidente. Las autoridades han insistido en la importancia de esperar los resultados de la investigación oficial que adelanta la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Momento exacto de accidente avión Hércules en Putumayo