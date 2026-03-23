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La Kalle  / Noticias  / Momento exacto en que avión Hércules de la Fuerza Aérea cae en picada en Putumayo: videos

Momento exacto en que avión Hércules de la Fuerza Aérea cae en picada en Putumayo: videos

Se revelaron videos del avión Hércules en Putumayo, mostrando momentos antes del despegue y del accidente. Esto es lo que se sabe.

Momento exacto en que avión Hércules de la Fuerza Aérea
Momento exacto en que avión Hércules de la Fuerza Aérea
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 23 de mar, 2026

Nuevas imágenes comenzaron a circular en redes sociales tras el accidente del avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo.

Se trata de videos que, según lo que se ha conocido, fueron grabados minutos antes del despegue y en el momento en que la aeronave termina cayendo a tierra.

Puedes leer: Avión Hércules con más de 100 soldados se accidentó en Putumayo; lista de víctimas

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El hecho, que ocurrió en la mañana del lunes 23 de marzo, mantiene en desarrollo las labores de verificación por parte de las autoridades. La aeronave transportaba a un grupo amplio de uniformados, con versiones que indican que más de 110 soldados se movilizaban en el vuelo.

Los videos difundidos muestran el ambiente previo al despegue. En uno de ellos, se observa el avión en pista mientras se alista para iniciar la maniobra. Todo parece transcurrir con normalidad, lo que ha generado aún más atención sobre lo ocurrido minutos después.

Video del accidente del avión Hércules

Otra de las grabaciones, que también ha sido compartida en diferentes plataformas, evidenciaría el momento en que la aeronave pierde estabilidad y termina descendiendo de forma abrupta.

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Este material ha sido clave para entender cómo se desarrollaron los hechos, aunque las autoridades no han confirmado de manera oficial los detalles técnicos del incidente.

De acuerdo con la información preliminar entregada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, el accidente se habría presentado cuando el avión intentaba despegar. Sin embargo, otras versiones apuntan a que la situación ocurrió pocos minutos después de haber iniciado el vuelo.

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Puedes leer: Avión Hércules de la Fuerza Aérea se accidenta en Putumayo; 110 soldados iban a bordo

El lugar del incidente se ubica a aproximadamente tres kilómetros del casco urbano de Puerto Leguízamo, lo que permitió una rápida reacción por parte de unidades militares que se encontraban en la zona.

En medio de la emergencia, los equipos de rescate lograron evacuar a varios uniformados. Reportes iniciales indican que al menos 20 personas han sido rescatadas con vida, mientras continúan las labores para ubicar al resto de ocupantes.

Las autoridades mantienen un perímetro de seguridad en el área, mientras avanzan las operaciones de búsqueda y atención médica. Equipos especializados trabajan en condiciones complejas para acceder completamente al lugar del accidente.

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