Él era Santiago Castrillón, el jugador de Millonarios que se desplomó, ¿de qué murió?

El nombre de Santiago Castrillón comenzó a sonar con fuerza en las últimas horas tras confirmarse su fallecimiento, luego de sufrir un colapso en medio de un partido del Torneo Nacional Sub-20 en Bogotá.

El joven futbolista hacía parte de las divisiones menores de Millonarios FC y era considerado una de las promesas del club. Su muerte se produjo un día después del encuentro frente a Independiente Santa Fe, compromiso en el que presentó una descompensación que obligó a detener el juego.

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Todo ocurrió el sábado 21 de marzo, cuando en medio del partido el mediocampista cayó en el terreno de juego, generando una reacción inmediata del cuerpo médico. De manera rápida, fue atendido en la cancha y posteriormente trasladado en ambulancia a una clínica del norte de la ciudad.

Allí ingresó en estado crítico a la unidad de cuidados intensivos, donde fue atendido por especialistas, especialmente en el área cardiovascular. Durante varias horas, su evolución fue reservada, mientras su familia, compañeros y entorno deportivo seguían atentos a cualquier actualización.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el domingo se confirmó su fallecimiento. El club emitió un comunicado en el que informó lo ocurrido y expresó el impacto que dejó la noticia dentro de la institución.

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Hasta el momento, no se ha detallado una causa oficial específica, aunque se ha indicado que el colapso estuvo relacionado con una situación de salud de tipo cardíaco.

Fallece jugador de Millonarios /Foto: redes sociales

¿Quién era Santiago Castrillón?

Santiago Castrillón nació el 7 de septiembre de 2007 en Bucaramanga, Santander. Desde muy joven mostró interés por el fútbol, deporte en el que comenzó a formarse en procesos locales antes de dar el salto a escenarios más competitivos.

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Se desempeñaba como volante de creación, una posición en la que logró destacarse por su técnica, visión de juego y manejo del balón. Quienes lo conocieron en sus inicios resaltan su capacidad para leer el juego y su facilidad para generar opciones ofensivas dentro del campo.

Su proceso formativo incluyó su paso por el equipo Guayos FC, donde estuvo durante varios años. Allí, entrenadores como Luis Eduardo Pedraza lo describieron como un jugador disciplinado, comprometido y con una proyección importante dentro del fútbol colombiano.

Posteriormente, continuó su desarrollo en otros procesos hasta llegar a Millonarios FC en 2021. Desde entonces, fue creciendo dentro de la institución, ganándose un lugar en la categoría Sub-20.

Durante el segundo semestre de 2025, comenzó a ser tenido en cuenta en dinámicas cercanas al equipo profesional. Su nombre ya aparecía dentro de los procesos que buscaban consolidar nuevas figuras para el futuro del club.

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El día del colapso y lo que se sabe de su fallecimiento

El momento que marcó su historia ocurrió durante el partido ante Independiente Santa Fe, correspondiente a la Supercopa Juvenil Sub-20. En medio del compromiso, el jugador presentó un colapso repentino que obligó a detener las acciones.

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De inmediato, se activaron los protocolos de atención en el campo. Tras recibir los primeros auxilios, fue evacuado en camilla y trasladado al centro médico donde permaneció bajo supervisión especializada.

El comunicado oficial de Millonarios FC confirmó que, a pesar de la intervención médica cardiovascular, el jugador no logró recuperarse.

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Diferentes instituciones, entre ellas la Dimayor y el propio Independiente Santa Fe, enviaron mensajes de solidaridad a la familia del jugador.

Además, figuras del fútbol colombiano también se pronunciaron. Uno de los mensajes más compartidos fue el de Radamel Falcao García, quien destacó su talento y acompañó a sus seres queridos en este momento.