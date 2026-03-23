Dolor en Millonarios: joven futbolista fallece tras colapso en pleno partido

El fútbol colombiano atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse la muerte de un joven jugador de Millonarios FC, quien sufrió un colapso en medio de un partido oficial del Torneo Nacional Sub-20.

La situación ocurrió el sábado 21 de marzo, cuando el futbolista se encontraba disputando el compromiso con normalidad. En cuestión de segundos, el jugador presentó una descompensación que obligó a detener el encuentro y activar de inmediato los protocolos médicos en el campo de juego.

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El equipo médico del club reaccionó rápidamente y brindó la primera atención en el lugar. Posteriormente, el jugador fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad ubicado al norte de la ciudad, donde ingresó en estado delicado y quedó bajo observación en la unidad de cuidados intensivos.

Desde ese momento, especialistas del área cardiovascular asumieron su manejo clínico, intentando estabilizar su condición. Durante varias horas, su estado fue reservado, mientras compañeros, familiares y allegados se mantenían atentos a cualquier actualización sobre su evolución.

La noticia generó preocupación inmediata en el entorno deportivo. A través de redes sociales, hinchas y seguidores comenzaron a enviar mensajes de apoyo, mientras se esperaba un parte médico oficial que diera claridad sobre su situación.

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Fallece futbolista de Millonarios (Santiago Castrillón) /Foto: redes sociales

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Millonarios confirma fallecimiento de Santiago Castrillón

Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, el club confirmó que el jugador falleció el domingo 22 de marzo. El anuncio se realizó mediante un comunicado oficial en el que Millonarios FC expresó su tristeza por lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a la familia del futbolista.

En el pronunciamiento, la institución destacó no solo el talento del jugador dentro de la cancha, sino también su calidad humana fuera de ella. Compañeros de equipo lo describieron como una persona cercana, siempre dispuesta a compartir y a mantener una actitud positiva dentro del grupo.

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El impacto de la noticia se sintió rápidamente en el entorno del fútbol juvenil, donde el jugador era reconocido por su desempeño en la categoría Sub-20. Su rol dentro del equipo lo había convertido en una de las piezas importantes del plantel, especialmente por su liderazgo y compromiso en cada partido.

Además, el club resaltó que el joven vivía el fútbol con pasión, algo que se reflejaba tanto en los entrenamientos como en los encuentros oficiales. Su dedicación y entrega eran aspectos que lo identificaban dentro del equipo.

Tras confirmarse el fallecimiento, diferentes sectores del fútbol colombiano se pronunciaron enviando mensajes de apoyo. Equipos, jugadores y aficionados expresaron su solidaridad con la familia, recordando la importancia de acompañar estos momentos desde el respeto.

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