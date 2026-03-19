Sudamericana 2026: así quedaron los grupos y los rivales de los equipos colombianos

Ya se movió el tablero en el continente. La CONMEBOL realizó el sorteo oficial de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, y los equipos ya tienen claro el camino que deberán recorrer en busca de avanzar de ronda.

El evento se llevó a cabo este 19 de marzo en Luque, Paraguay, donde se definió el destino de los 32 clubes que disputarán esta fase. La jornada contó con la presencia de figuras históricas como René Higuita y Diego Godín, quienes participaron en el sorteo que dejó varios cruces llamativos.

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Colombia tendrá dos representantes en este torneo: América de Cali y Millonarios FC, equipos que llegan con la misión de competir a buen nivel en un campeonato que cada año gana más relevancia en la región.

Así quedaron los grupos de la Sudamericana 2026

La organización distribuyó a los clubes en ocho grupos, buscando equilibrio según el ranking y evitando, en lo posible, enfrentamientos directos entre equipos del mismo país en esta fase inicial.

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Grupo A:



América de Cali (Colombia)

Tigre (Argentina)

Macará (Ecuador)

Alianza Atlético (Perú)

Grupo B:

Atlético Mineiro (Brasil)

Cienciano (Perú)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Juventud (Uruguay)

Grupo C:

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São Paulo (Brasil)

Millonarios FC (Colombia)

Boston River (Uruguay)

O’Higgins (Chile)

Grupo D:

Santos (Brasil)

San Lorenzo (Argentina)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Recoleta (Paraguay)

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Grupo E:



Racing (Argentina)

Caracas (Venezuela)

Independiente (Bolivia)

Botafogo (Brasil)

Grupo F:



Gremio (Brasil)

Palestino (Chile)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Deportivo Riestra (Argentina)

Grupo G:



Olimpia (Paraguay)

Vasco da Gama (Brasil)

Audax Italiano (Chile)

Barracas Central (Argentina)

Grupo H:



River Plate (Argentina)

Red Bull Bragantino (Brasil)

Blooming (Bolivia)

Carabobo (Venezuela)

Para América de Cali, el grupo presenta rivales de diferentes ligas sudamericanas, lo que implica viajes y contextos variados desde el inicio. Por su parte, Millonarios tendrá un reto importante enfrentando a un equipo brasileño como São Paulo, además de clubes con recorrido internacional.

Grupos Copa Sudamericana 2026: América de Cali y Millonarios

Así quedaron los colombianos en Libertadores 2026

El sorteo también definió el panorama para la Copa Libertadores, donde cuatro equipos del país estarán en competencia: Independiente Medellín, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Independiente Santa Fe.

Grupo A: Flamengo, Estudiantes, Cusco, Independiente Medellín

Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima

Grupo E: Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fe, Platense

Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal

Estos cruces marcan el inicio de una fase exigente en la que cada partido será determinante para seguir en competencia.