Shakibecca causa revuelo tras su aparición en el Mundial 2026; se le puede ir 'hondo'

Shakibecca volvió a posicionarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de su presencia en un espacio relacionado con el Mundial 2026, un hecho que rápidamente se volvió viral.

La creadora de contenido Rebeca Maiellano, conocida por sus interpretaciones inspiradas en Shakira, fue vista en un momento público que terminó alimentando el debate digital.

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Todo inició cuando comenzaron a circular videos grabados por asistentes en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, donde Shakibecca interpretó la canción “Dai Dai”, tema asociado al torneo.

A partir de ese material, varios usuarios empezaron a analizar la presentación y señalaron la posible utilización de elementos vinculados a la identidad visual del Mundial 2026, lo que abrió una discusión más amplia sobre el uso de referencias oficiales en actos públicos o interpretaciones artísticas.

¿Podría existir una sanción en el caso de Shakibecca?

Hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial por parte de la FIFA relacionado con una investigación o sanción contra Shakibecca.

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Sin embargo, el tema ha tomado fuerza en redes sociales, donde algunos usuarios han mencionado la existencia de normas estrictas sobre el uso de marcas, símbolos y elementos asociados al torneo.

La FIFA maneja lineamientos de protección de propiedad intelectual que abarcan el nombre del Mundial, su logotipo, elementos visuales y cualquier representación registrada del evento. Bajo ese marco, se ha generado conversación sobre qué tan permitido puede ser el uso de este tipo de referencias en contextos no oficiales.

Shakibecca rompe el silencio sobre rumores de reemplazo de Shakira /Foto: redes sociales

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En medio del debate, se han mencionado posibles sanciones económicas en caso de confirmarse un uso no autorizado.

Algunas versiones difundidas en redes sociales hablan de cifras que podrían alcanzar hasta 250 mil UMA por infracción, lo que en ciertos cálculos se traduciría en montos cercanos a los 29 millones de pesos mexicanos.

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No obstante, estas cifras no han sido confirmadas por ninguna entidad oficial y se mantienen como parte del análisis que circula en el entorno digital.

Por ahora, todo el caso se sostiene únicamente en la conversación generada en redes sociales, donde los usuarios han compartido opiniones, interpretaciones y teorías sobre lo ocurrido. No hay reportes oficiales que confirmen sanciones, investigaciones o medidas legales relacionadas con la aparición de Shakibecca.

🤔🎤 A ver, a ver… vamos hablando claro. Esta ShakiBecca anda ya muy subidita, y lo que se me hace súper raro es que nadie le haya puesto un alto. Y cuando digo nadie, es nadie. 😳



Porque la mujer utiliza marcas registradas, licencias y nombres que, en teoría, deberían pasar… pic.twitter.com/ty6Ef3A9NN — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 9, 2026