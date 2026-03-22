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Diana Ospina, víctima de 'paseo millonario', reaparece y lanza duro mensaje: “Afecta bastante”

La mujer aseguró que después de lo ocurrido el 22 de febrero su vida cambió para siempre, después de haber sido interceptada por ladrones.

Diana Ospina aparece para dar un mensaje
Diana Ospina, víctima de 'paseo millonario', reaparece y lanza duro mensaje: “Afecta bastante”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

Casi un mes después de haber sido víctima de un ‘paseo millonario’, la diseñadora de modas Diana Ospina reapareció públicamente para compartir su testimonio tras ser víctima, esto durante su intervención en la carrera 6K "Un paso adelante contra el secuestro y la extorsión", organizada por la Policía Nacional.

Tanto es así que ella confesó que el regreso a la normalidad no es sencillo. Según sus declaraciones, la situación que ella vivió es algo que "cambia totalmente la vida" y convierte el entorno en algo "demasiado extraño", así mismo, enfático que este proceso necesita paciencia y apoyó psicológico.

Puedes leer: Antecedentes inquietantes hunden a conductor del caso Diana Ospina; salpican a su familia

“Ha sido un proceso difícil. Se trata de tener paciencia y confianza; es un proceso que no es de la noche a la mañana, y la verdad es que afecta bastante”, explicó Diana Ospina, subrayando que actualmente vive su recuperación un día a la vez, pese a eso, explicó que tiene miedo de salir de su casa.

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Pese al miedo explicó que se siente como una persona afortunada, esto debido a que pudo volver a su casa y reencontrarse con su familia. Sin embargo, también aprovechó la ocasión para mandar un fuerte mensaje sobre la situación que vivió y la importancia de denunciar estos casos.

¿Qué dijo Diana Ospina con relación al ‘paseo millonario’?

Uno de los puntos centrales de lo que mencionó Diana Ospina fue el agradecimiento a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Asegurando que la difusión de su fotografía y la presión social fueron claves para su liberación. “La unión hace la fuerza y por eso es importante denunciar”, afirmó.

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Por otro lado, la diseñadora fue enfática al decir que la denuncia es la única vía para evitar que estas situaciones se repitan. “Definitivamente, lo que hay que hacer es denunciar. Esto no puede pasarle a nadie más”, subrayó con firmeza.

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Recordemos que Diana Ospina fue secuestrada en la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026, tras salir de la discoteca Theatron, en Chapinero. Al no llegar el vehículo de plataforma que solicitó, tomó un taxi que la llevó hasta su casa en Engativá. Allí fue interceptada por otros sujetos, quienes la retuvieron durante casi dos días.

Finalmente, fue abandonada en la vía hacia Choachí, desde donde caminó hasta encontrar ayuda policial. Ante este caso, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que se ha tomado la decisión institucional de tratar el "paseo millonario" como secuestro extorsivo y no como un simple hurto.

Conductor del caso Diana Ospina queda en la mira por pruebas y pasado familiar
Diana Ospina, víctima de paseo millonario en Bogotá
Foto: redes sociales

Ante esta nueva modificación, se puede imponer penas más severas, que podrían superar los 40 años de prisión, reconociendo la gravedad de la privación de la libertad. Las autoridades reportaron que en lo que va de 2026 se han registrado 312 casos de extorsión en el país, logrando la captura de 41 implicados.

Mira también: Detalles de la casa donde estuvo retenida Diana Ospina en Bogotá; 8 horas

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