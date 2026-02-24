Le aparece “guardado” a conductor de taxi en caso de Diana Ospina; otro robo

La noche del lunes 23 de febrero se confirmó la aparición de Diana Ospina, luego de más de un día sin que su familia tuviera noticias de ella. La información fue entregada por el secretario de Seguridad, César Restrepo, quien explicó cómo se dio el momento en que la mujer volvió a tener contacto con las autoridades y qué pasos se siguieron después.

De acuerdo con el funcionario, Diana llegó por sus propios medios hacia las 10:00 p. m. al CAI Mirador, ubicado en la vía que conecta a Bogotá con el municipio de Choachí. Allí fue atendida por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes verificaron su identidad y activaron el protocolo para trasladarla de inmediato hasta su vivienda, donde finalmente se reencontró con sus familiares.

Puedes leer: Detalles de la casa donde estuvo retenida Diana Ospina en Bogotá; 8 horas



La desaparición había sido reportada por sus allegados el domingo en horas de la tarde, luego de que no regresara a casa tras salir de un establecimiento nocturno en la localidad de Chapinero. Según explicó el secretario, la alerta oficial se recibió alrededor de las 4:00 p. m. y, desde ese momento, se puso en marcha un operativo conjunto entre la Alcaldía Mayor y la Policía para ubicarla.

Ese despliegue incluyó contacto permanente con la familia, revisión de cámaras de seguridad y recopilación de información sobre sus últimos movimientos. Uno de los datos clave fue que Diana habría tomado un taxi durante la madrugada, luego de despedirse de una amiga.

En ese trayecto, según versiones preliminares, otro vehículo se habría acercado y dos hombres habrían subido al primer carro, instante en el que se perdió su rastro.

Publicidad

Diana Ospina, joven víctima de paseo millonario en Bogotá / FOTO: Compuesta - Tomada de redes

Las autoridades indicaron que la presión institucional y el trabajo de los grupos especializados permitieron que la mujer llegara por cuenta propia hasta el punto de atención policial. Sin embargo, varios detalles del procedimiento se mantienen en reserva para no afectar el proceso judicial que sigue abierto.

Publicidad

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó públicamente que Diana ya se encontraba con su familia y destacó que la investigación avanzaba de manera rápida. En su mensaje señaló que la mujer fue trasladada inmediatamente después de llegar al CAI Mirador para reunirse con sus seres queridos.

Durante la búsqueda, también se conocieron imágenes en las que se observa a Diana despidiéndose de una amiga antes de subir al taxi, cerca de las 2:40 a. m., en inmediaciones de un bar del sector. Ese material fue entregado a las autoridades y se convirtió en una pieza importante para reconstruir la ruta que tomó.

Otro elemento que encendió las alertas fue la realización de movimientos bancarios durante las horas en las que estuvo ausente. Se estableció que se efectuaron transacciones por aproximadamente 40 millones de pesos, lo que reforzó la hipótesis de que fue retenida contra su voluntad bajo la modalidad conocida como “paseo millonario”.

Aunque Diana ya se encuentra con su familia, el secretario de Seguridad explicó que el caso sigue en investigación. Las autoridades continúan revisando videos, cruzando información y recolectando pruebas para identificar plenamente a los responsables y esclarecer qué ocurrió durante el tiempo en que estuvo fuera de contacto.

Diana Ospina, retenida en paseo millonario en Bogotá / FOTO: Compuesta - Tomadas de videos en redes sociales

Antecedentes del conductor y del vehículo

Según información revelada por Noticias Caracol, el conductor que transportó a Diana Ospina negó estar involucrado en lo ocurrido y aseguró que dos sujetos provenientes de otro taxi abordaron su vehículo y los amenazaron.

Publicidad

No obstante, se conoció que este hombre registra antecedentes judiciales por hechos ocurridos en 2024, cuando fue judicializado por hurto calificado y agravado, además de lesiones personales, en un caso relacionado con un servicio solicitado por aplicación.

Puedes leer: Caso Diana Ospina: taxista entregó nueva versión de los hechos y se declaró víctima

Publicidad

Un ciudadano tomó un servicio de aplicación de transporte y cuando estaba llegando al punto destino, en la carrera novena con calle 30 sur, es abordado por tres sujetos quienes con armas blancas lo intimidan y le roban sus pertenencias.

En cuanto al vehículo, identificado por cámaras de seguridad con la placa ESN 170, se conoció que tiene cuatro comparendos sin pagar, por un valor aproximado de 2,6 millones de pesos. Las sanciones corresponden a infracciones como exceso de velocidad, licencia vencida y no respetar señales de tránsito.

El taxi está vinculado a la empresa Arroba Transportes, cuyo representante legal indicó que el propietario ya se presentó ante la Fiscalía y que sería dueño también del otro vehículo implicado, para el cual contrataba conductores en diferentes turnos.

