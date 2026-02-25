Diana Ospina revela los tres lugares a los que fue llevada durante su secuestro

El caso de Diana Ospina, víctima del paseo millonario en Bogotá, comenzó a entrar en una fase definitiva tras su declaración de cuatro horas ante la Fiscalía. En donde la joven revela varios datos de lo ocurrido, además se refiere a la versión del taxista involucrado y revela la existencia de una red criminal organizada que operó en tres puntos clave de Bogotá durante su secuestro.

Recordemos que todo comenzó cuando ella abordó un vehículo para dirigirse a su hogar desde una zona de discotecas. Según las investigaciones, el taxi no contaba con la autorización debida, un dato que resultó ser una señal de alerta temprana, además mencionó que notó comportamientos extraños de la víctima durante el viaje.

Pese a esto, Diana no reaccionó inicialmente porque el sujeto mantenía la ruta establecida; sin embargo, al llegar a su destino, el vehículo no se detuvo. En ese momento, dos hombres abordaron el taxi por la fuerza. Así mismo, explicó que estos sujetos la intimidaron a lo largo del viaje.



¿Cuáles son los tres lugares en los que estuvo Diana Ospina?

De acuerdo con el testimonio de ella a las autoridades, se conoció que la operación fue coordinada de principio a fin, trasladándola por tres ubicaciones específicas:

Inicialmente, comentó que fue trasladada a Ciudad Montes, Sur de Bogotá, en donde fue el primer destino de la banda. En este sector, los delincuentes sometieron a Diana para vaciar sus cuentas bancarias, realizando transacciones mientras la mantenían bajo amenaza, ya sea mediante uso de Nequi, compras en internet y otras maneras.

Por otro lado, comentó que tras despojarla de su dinero, afirma que fue entregada a una segunda banda criminal. La llevaron a una casa donde permaneció encerrada en una habitación, siempre con los ojos vendados o cubierta con una capucha. Al punto que explicó que rechazó comida por parte de los captores, mientras escuchaba cómo seguían coordinando movimientos "en clave".

Finalmente, explicó que tras varias horas, el periplo criminal terminó en las inmediaciones del CAI Mirador, punto donde finalmente fue auxiliada por las autoridades tras ser abandonada por sus captores, para después volver con su familia.

Asimismo, se conoció que el conductor del taxi, Juan Pablo Gómez Cardozo, insiste en que fue obligado y se identifica como "una víctima más", la Fiscalía General de la Nación posee evidencias que contradicen su versión. Videos de cámaras de seguridad rastrearon el vehículo desde la zona de entretenimiento hasta el frente de la casa de ella.

Tanto es así que con estas pruebas las autoridades ya tienen listas las primeras órdenes de captura. Actualmente, hay cinco sujetos en la mira de la justicia, señalados de participar en esta red de secuestro exprés.

