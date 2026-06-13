Mundial 2026: Inglaterra sufre el robo de su equipamiento días antes de su debut

La selección de Inglaterra enfrenta un revés en los días previos a su debut del Mundial 2026. Los conocidos como Three Lions denunciaron el robo de parte de su equipamiento de entrenamiento mientras se realizaba el traslado hacia su base de concentración en Kansas City.

Dicho incidente, ya está bajo investigación oficial, obligando a la delegación británica a ajustar sus planes logísticos de cara a su estreno en el torneo.

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Este episodio fue reportado inicialmente por medios británicos y posteriormente confirmado tanto por la Football Association (FA) como por las autoridades locales. Según los informes, el material deportivo desapareció durante el trayecto desde West Palm Beach, Florida, hasta el Swope Soccer Village en Kansas City.



Dentro de los elementos robados se encuentran botas de fútbol, balones oficiales del Mundial y equipos de análisis táctico, además de otros implementos esenciales para el cuerpo técnico de Thomas Tuchel.

Sumado a esto, el Departamento de Policía de Kansas City emitió un comunicado informando que se encuentran investigando un posible robo en un vehículo del convoy del equipo que llegó a la ciudad con artículos faltantes.

Así ajusta Inglaterra su preparación después del robo de su material deportivo

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Debido a este contratiempo logístico la rutina de Inglaterra tuvo que cambiar, en especial por el trabajo de campo que tenían programado. La pérdida de las botas es uno de los puntos más críticos, ya que estos elementos suelen estar personalizados según la marca, talla y preferencias técnicas de cada futbolista.

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A pesar de la situación, la delegación inglesa informó que está trabajando a contrarreloj para reponer el material perdido. Mientras tanto, la prioridad del cuerpo técnico es garantizar que los jugadores cuenten con el equipo adecuado para retomar la normalidad de las sesiones de entrenamiento lo antes posible.

La policía de Missouri mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables y determinar el momento exacto en que se produjo la sustracción del material deportivo.

Fixture de Inglaterra en el Mundial 2026

Bajo el mando de Tuchel, Inglaterra llega a este Mundial con la ambición de repetir la hazaña de 1966 y levantar el trofeo. El equipo buscará dejar atrás este episodio extradeportivo para concentrarse plenamente en su exigente calendario de la primera fase:

Debut contra Croacia: El primer partido está programado para el 17 de junio en el Dallas Stadium

El primer partido está programado para el 17 de junio en el Dallas Stadium Duelo ante Ghana : El 23 de junio se medirán contra el conjunto africano en el Gillette Stadium de Boston.

: El 23 de junio se medirán contra el conjunto africano en el Gillette Stadium de Boston. Cierre ante Panamá: La fase de grupos concluirá el 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



Mientras tanto, la selección de Inglaterra dispone de un margen limitado antes de su estreno para resolver los inconvenientes logísticos y afinar los detalles tácticos frente a Croacia.