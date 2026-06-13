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Hallan cadáver cerca del lugar de entrenamiento de una selección del Mundial 2026

Un fuerte olor emanaba de una camioneta estacionada en un supermercado cercano, mientras una selección se preparaba para su debut.

Hallan cadáver cerca de la base de concentración de Irán para el Mundial 2026
Hallan cadáver cerca del lugar de entrenamiento de una selección del Mundial 2026
Foto: Pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

Autoridades mexicanas informaron el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición justo frente al centro de entrenamiento de la selección nacional de Irán, en la ciudad de Tijuana. El cuerpo fue localizado en el estacionamiento de un supermercado situado frente al Estadio Caliente, lugar usado por los iraníes para su preparación.

El descubrimiento se produjo luego de que agentes de la policía local detectaron un fuerte olor que había en una camioneta Toyota gris con placas de California. Según informes de la fiscalía local, el vehículo estaba estacionado desde el miércoles pasado.

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Al proceder con la inspección del maletero, especialistas forenses hallaron el cuerpo de una persona envuelta en una bolsa negra y con signos de violencia. El retiro del cadáver se realizó bajo un fuerte resguardo policial, poco después de que los futbolistas de la Selección de Irán terminaran su sesión de entrenamiento.

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Hasta el momento, las autoridades trabajan en la identificación de la víctima y comentaron que hay una investigación para esclarecer los motivos del crimen, aunque aclararon que no existe indicio alguno que involucre a la delegación deportiva en el suceso.

¿Por qué Irán escogió Tijuana como base de preparación para el Mundial?

La elección de Tijuana como base de concentración para la selección de Irán responde a las condiciones especiales que enfrenta el combinado asiático durante su participación en el Mundial 2026. Debido al contexto geopolítico actual, el equipo sólo puede permanecer en territorio de Estados Unidos el día de cada partido.

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Como consecuencia de estas restricciones, la selección iraní debe desplazarse constantemente desde Tijuana hacia las ciudades donde disputa sus encuentros, entre ellas sedes ubicadas en California y Seattle, regresando a México inmediatamente después de cada compromiso.

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Sin embargo, Tijuana también afronta importantes desafíos en materia de seguridad. Según cifras oficiales citadas por agencias internacionales, la ciudad registró más de 1.200 homicidios en el último año, ubicándose entre las localidades con mayores índices de violencia del país.

Este reciente hallazgo pone de manifiesto los problemas de seguridad que persisten en la zona fronteriza y aumenta la presión sobre los operativos diseñados para proteger a las selecciones participantes en el torneo organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar de las dificultades logísticas y del impacto generado por este hecho, el equipo iraní busca mantener su enfoque en la competición, donde compartirá grupo con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Si quieres ver el video relacionado, haz click acá.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas y los organizadores del evento deportivo permanecen en alerta para garantizar el desarrollo seguro de las actividades deportivas en medio de un complejo panorama de seguridad pública.

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