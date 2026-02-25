Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Se conoce identidad de taxista que recogió a Diana Ospina y su historial judicial

Se conoce identidad de taxista que recogió a Diana Ospina y su historial judicial

Pese a que el conductor del vehículo asegura que fue obligada, las imágenes de las cámaras de seguridad la vinculan directamente.

Conductor que llevo a Diana Ospina
Se conoce identidad de taxista que recogió a Diana Ospina y su historial judicial
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

El caso de Diana Ospina, la mujer de 47 años que desapareció tras salir de la discoteca Theatron en Bogotá, siguen apareciendo nuevos detalles alrededor del caso. Por lo cual, las autoridades en información con El Tiempo entregaron el nombre del conductor de este vehículo.

Las autoridades mencionaron al medio en cuestión que la identidad es Juan Pablo Gómez Cardozo de 20 años de edad, quien se presentó voluntariamente ante el Gaula de la Fiscalía, acompañado de su abogado, para rendir su versión sobre los hechos ocurridos en la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026.

Donde esté mencionó que el asegura ser una víctima más del suceso debido a que cuando le estaban realizando el pago, fue cuando llegaron los sujetos armados y lo obligaron a arrancar. Sin embargo, las autoridades mencionaron que Gómez cuenta con su perfil con algunos antecedentes.

Se conoció que el joven cuenta con una condena previa por hurto calificado y agravado, tanto es así que el 14 de junio de 2024, el joven aceptó cargos por un robo cometido contra un ciudadano tras aceptar un servicio de transporte en el sur de Bogotá; por este hecho, recibió una sentencia de un año y ocho meses de prisión.

Por lo cual, el conductor del taxi en donde iba Diana Ospina, comentó que él fue obligado por dos hombres armados a conducir el taxi y llevarse a la pasajera bajo intimidación. El conductor sostiene que los sujetos abordaron el vehículo en plena vía y lo amenazaron junto a la mujer.

¿Qué mencionó Diana Ospina ante esta declaración?

No obstante, Diana Ospina entregó su declaración a la Fiscalía y contradice esta versión de "víctima". En la cual menciona que al momento que abordó el taxi de placas ESN 170, el conductor mostró un comportamiento extraño y parecía hablar por celular utilizando claves. Poco después, un segundo taxi interceptó el vehículo, permitiendo que dos hombres se subieran para someterla.

Puedes leer: El oscuro historial del taxi que recogió a Diana Ospina; hay relación con el otro vehículo

Por otro lado, las autoridades establecieron que tanto el taxi que recogió a la víctima como el segundo vehículo involucrado pertenecen al mismo dueño, quien asegura rentar los automotores a terceros, al punto que este ya entregó toda la información de las personas que estaban en turno en esos momentos.

El taxi vinculado a la empresa Arroba Transportes no tenía activa la tarjeta de control para el mes de los hechos y no había renovado su tarjeta de operación desde diciembre. De igual forma, el vehículo registraba infracciones vigentes por exceso de velocidad y conducir con licencia vencida.

Finalmente, se conoció que el caso, se encuentra tipificado inicialmente como un "paseo millonario". Mientras el abogado de Diana Ospina pide que se investigue como secuestro extorsivo agravado, un fiscal del Gaula lidera la recolección de pruebas para determinar si Gómez Cardozo actuó bajo amenaza o si existía una coordinación previa con la banda delincuencial.

