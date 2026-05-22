Paso a paso para crear foto viral de 'abrazar a tu versión de la infancia' con IA

Las redes sociales se han inundado de una tendencia que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que está al alcance de cualquier persona con un teléfono inteligente.

Se trata de una técnica visual que permite a los usuarios generar una imagen donde su versión adulta aparece sentada junto a su versión infantil.

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Este fenómeno digital está permitiendo que miles de personas experimenten lo que se siente al reencontrarse con su niño interior, creando un puente visual entre el presente y el pasado a través de herramientas de Inteligencia Artificial como ChatGPT.



El impacto de estas imágenes radica en su asombroso realismo y en la carga nostálgica que transmiten.

No se trata de simples montajes, sino de composiciones generadas con una estética cuidada que busca imitar la fotografía profesional de estudio.

El uso del blanco y negro y la iluminación específica son elementos clave que elevan esta tendencia por encima de otros filtros comunes de internet, logrando un acabado que evita parecer una caricatura o algo artificial.

Paso a paso para crear imagen de abrazar a tu versión de la infancia

Si quieres obtener este resultado profesional y emotivo, debes seguir una estructura clara en tu petición a la IA. Aquí te detallamos los puntos esenciales que normalmente se utilizan para configurar la escena:

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Plataforma: Entra a ChatGPT Referencia visual: Sube una foto tuya actual para mejorar la precisión del parecido físico. Configuración de personajes: Solicita explícitamente que aparezcan dos versiones de la misma persona: una versión de niño o niña y otra versión adulta. Composición: Indica que ambos deben estar sentados en una misma silla o uno junto al otro para crear esa sensación de cercanía. Es vital pedir un estilo fotográfico realista y que la imagen sea en blanco y negro para mantener la estética de la tendencia. Solicita una iluminación cinematográfica que aporte profundidad y una carga emocional al retrato. Para evitar resultados mediocres, pide que la imagen no se vea caricaturesca ni que se note que fue generada por computadora.

El "Prompt" definitivo para tu IA

Para que no tengas que adivinar qué decirle a la herramienta, puedes utilizar un comando o "prompt" bien detallado. La clave está en la precisión de las palabras para que la IA entienda la atmósfera que deseas crear.

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Un buen punto de partida es solicitar un retrato donde la versión infantil y la adulta compartan el espacio de manera natural, bajo una luz de estudio que resalte las texturas y los rasgos:

A continuación encontrarás el prompt compartido por el usuario @bylulocardona en sus redes sociales, donde explica paso a paso la guía para crear esta imagen.

Crea una imagen usa las dos imágenes proporcionadas (foto 1 = niño, foto 2 = adulto). Mantén fielmente los rasgos faciales reales de ambas fotos, sin reinterpretarlos ni suavizarlos en exceso. No cambiar identidad.

Vertical 9:16, estudio fotográfico minimalista, encuadre medio (desde piernas hasta cabeza). Iluminación suave y difusa tipo softbox frontal con ligera caída lateral, sombras delicadas y naturales. Fondo de tela neutra con pliegues sutiles, tono claro.

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A la izquierda: el niño (foto 1), recreado fielmente y expresión tranquila. Sentado en una silla simple de madera, ligeramente girado hacia la derecha, postura relajada, pies colgando o apoyados suavemente, mirada natural hacia el adulto.

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A la derecha: el adulto (foto 2), respetando textura de piel, peinado y facciones. Sentado frente al niño, ligeramente inclinado hacia adelante, codos apoyados sobre la mesa, barbilla sobre las manos, mirada cálida, nostálgica y conectada directamente con el niño.

Entre ambos: una mesa pequeña de madera con el juguete de la imagen 3, recreado fielmente, colocado de forma centrada como elemento simbólico de conexión entre pasado y presente.

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Composición simétrica y centrada, ambos sujetos equilibrados en cuadro, énfasis en la conexión visual entre miradas.

Estilo visual: fotografía en blanco y negro, contraste suave y negros ligeramente levantados. Grano de película visible tipo 35mm, textura vintage realista. Evitar sobre proceso, sombras suaves, transición de luces naturales, look editorial cinematográfico.

Atmósfera emocional: nostalgia profunda, paso del tiempo, introspección, conexión entre pasado y presente.

Alta fidelidad facial, proporciones naturales del cuerpo, sin caricaturizar, sin deformaciones, sin estilo ilustrado.

Sin texto, sin logos, sin elementos adicionales.

Para sumarse a esta tendencia y lograr ese esperado momento de reencontrarse con su niño interior, el proceso es más sencillo de lo que parece.

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La base de todo es el uso de modelos de lenguaje e imagen que interpretan descripciones detalladas para crear escenas desde cero.

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Según los pasos habituales de esta tendencia, lo primero es acceder a una plataforma de IA, como ChatGPT o herramientas similares de generación de imágenes.

Aunque es posible generar la imagen desde una descripción puramente textual, muchos usuarios optan por subir una fotografía actual.

Este paso, aunque opcional, es fundamental para que la IA capture los rasgos faciales específicos y logre que la versión adulta se parezca realmente al usuario, haciendo que el resultado final sea mucho más personal y sorprendente.