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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Aparecen los VIDEOS en los que Valentina Mor se burlaba de las autoridades en Medellín

Aparecen los VIDEOS en los que Valentina Mor se burlaba de las autoridades en Medellín

La influencer fue detenida nuevamente por las autoridades, tras haber sido capturada anteriormente en Cartagena y Medellín.

Revelan videos de Valentina Mor presumiendo dinero
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de may, 2026

En las últimas horas se presentó la captura y envío a la cárcel de Valentina Mor Velásquez, una reconocida influenciadora venezolana que se hizo viral por imitar el acento paisa y presumir una vida de lujos en redes sociales. Sin embargo, se conoció que detrás de estas imágenes había una red de estafas a personas extranjeras.

La investigación contra la influencer tomó fuerza el pasado 1 de mayo, cuando se reportó un millonario robo a un ciudadano estadounidense en la capital antioqueña. A este le habrían hurtado más de 16 millones de pesos; un millón de pesos en efectivo, relojes de lujo, gafas de marca, pasaportes y un teléfono móvil.

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Gracias al rastreo de movimientos bancarios y el uso irregular de tarjetas de crédito, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá trazó una ruta de escape que llevó al barrio Colón, fue ahí donde interceptaron un vehículo donde viajaba Valentina Mor junto a dos hombres en aparente condiciones de ebriedad.

De igual forma, se conoció que en el operativo, la mujer fue hallada en poder de los documentos del estadounidense y dinero en efectivo.

¿Qué videos se conocieron de Valentina Mor?

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Por otro lado, se conoció que Valentina Mor usaba sus redes sociales presumiendo fajos de billetes de 100 dólares y de 100.000 pesos colombianos. Situación por la cuál, las autoridades afirmaron que estas piezas audiovisuales no eran solo para mostrar su estilo de vida, sino una burla a las autoridades, en especial por sus incidentes previos.

Recordemos que en 2023, Valentina Mor ya había sido vinculada por un intento de hurto en un establecimiento de Cartagena, donde cámaras de seguridad la captaron intentando llevarse una computadora portátil y un reloj de alta gama.

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A pesar de la evidencia inicial Valentina Mor fue dejada en libertad porque ninguna víctima interpuso una denuncia formal en ese momento. Pese a esto, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, señaló que la mujer continuó con su actuar delictivo y mofándose de la ley en redes sociales.

Además las autoridades encontraron que el modus operandi de la influencer consistía en identificar y acercarse a las víctimas para luego, presuntamente, utilizar sustancias y ponerlas en estado de indefensión y despojarlas de sus pertenencias.

Finalmente, este jueves 21 de mayo, las autoridades realizaron un allanamiento en un inmueble del barrio Laureles, donde la influencer se hospedaba mediante aplicaciones de estadías cortas, donde se recuperó objetos de valor y dinero hurtado.

Valentina Mor ahora enfrenta cargos por hurto calificado y agravado, y esta vez un juez ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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