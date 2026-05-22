Preocupación por actor Francisco Bolívar, de Sin Senos sí hay Paraíso, piden oración

En las últimas horas, el actor Fabián Ríos, encendió las alarmas sobre el estado de salud de su colega, Francisco Bolívar. El intérprete, ampliamente reconocido por su papel de “Jota” en la serie, Sin senos sí hay paraíso, quién habría abandonado las grabaciones de la nueva temporada.

Por medio de sus redes sociales, Fabián Ríos, quien interpreta a Albeiro en la misma producción, compartió un mensaje cargado de afecto y preocupación dirigido a Bolívar, al punto que instó a sus más de cinco millones de seguidores a unirse en una cadena de oración, por el bienestar de su colega.

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“Una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz”, manifestó Ríos en su publicación, asegurando que confía en que su compañero regresará pronto y “mucho más fuerte que siempre”. Pese a su mensaje, Fabián no entró en detalles sobre lo que está sucediendo con Francisco Bolívar.



A este mensaje, se suma la información del periodista Carlos Ochoa, quien reveló que Francisco habría sido reemplazado en las grabaciones de la cuarta temporada por el actor David Trejos. Además de que varios de comunicación están mencionando que esto se debe a un posible problema en su salud mental.

Pese a esto, la información no ha sido confirmada oficialmente por el actor ni por la cadena de televisión. No obstante, fuentes cercanas indicaron que Francisco Bolívar estaría buscando superar esta situación en privado.

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¿Quién es Francisco Bolívar?

Francisco Bolívar, es sobrino del escritor y político Gustavo Bolívar y también ha interpretado a José Luis Vargas “Jota” desde el año 2008, al punto de convertirse en uno de los personajes más entrañables para la audiencia. Sumado a esto, también tiene una faceta actoral en cine, televisión, teatro y también realizó varios trabajos como productor.

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Hasta el momento, Francisco decidió mantener un perfil bajo en redes sociales, limitándose a publicar un video doméstico junto a su mascota, el cual varios de sus seguidores decidieron enviarle un mensaje de aliento por la situación que se encuentra atravesando y deseando que tenga una pronta recuperación.

Recordemos que este nuevo incidente se suma a lo ocurrido el pasado 18 de abril, donde el equipo de rodaje fue víctima de un ataque violento en Bogotá que dejó víctimas fatales y obligó a detener la producción unas semanas.