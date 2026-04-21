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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Atacante del set de Sin senos sí hay paraíso creía ser víctima de brujería, según vecino

Atacante del set de Sin senos sí hay paraíso creía ser víctima de brujería, según vecino

Un nuevo testimonio sobre el ataque al set de la producción revela detalles de la personalidad del victimario y sus problemas.

José García atacante del set de Sin Senos sí hay paraíso
Atacante del set de Sin senos sí hay paraíso creía ser víctima de brujería, según vecino
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Continúan apareciendo nuevos detalles del ataque ocurrido al set de producción de Sin senos sí hay paraíso, en donde Nicolás Perdomo y Henry Benavides, terminaron perdiendo la vida tras un ataque por parte de José García, quien falleció posteriormente tras ser linchado por la comunidad.

Ante esto, el medio de comunicación El Tiempo, habló con un vecino de José Cubillos y relató un episodio de agresión previo que tuvo lugar el 2 de abril de 2025 en el barrio Muzú, al sur de Bogotá, esto mostrando el complicado comportamiento que tenía el joven debido a su condición mental.

Puedes leer: Manuela González revela conversación con integrante fallecido de Sin Senos Sí Hay Paraíso

Según el relato del testigo, este lo abordó de manera violenta, mostrando claros signos de no estar en control de sus facultades mentales. "José se me acerca y me intenta agredir. En su rostro se veía que no estaba en sus cinco sentidos", afirmó la víctima al medio citado, mostrando que su comportamiento no era normal.

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El testigo señaló que era de conocimiento público en el barrio que el sujeto lidiaba con problemas psiquiátricos y un consumo problemático de sustancias psicoactivas, pero además comentó a este medio que el victimario del ataque al set de producción de Sin senos no hay paraíso.

“Me decía que yo le estaba haciendo brujería”, relató el testigo, evidenciando un cuadro de psicosis que lo llevaba a interpretar la realidad de manera distorsionada por parte de José García.

Sin Senos no hay Paraíso
Sin senos no hay paraíso
Foto: pantallazo tomado

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¿Qué más se conoció del ataque al set de Sin senos si hay paraíso?

Por otro lado, se conoció que tras este incidente, el vecino intentó mediar con la familia del agresor para que tomaran medidas, lo que resultó en un breve internamiento en un instituto de rehabilitación.

De igual forma, se conoció que un familiar acudió a Medicina Legal para identificar el cuerpo y explicó que José enfrentaba un cuadro psicótico y nervioso derivado del consumo crónico de marihuana, el cual se intensificó durante los últimos tres años.

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Puedes leer: Las dos hipótesis sobre ataque y muerte en grabación de Sin Senos sí hay paraíso en Bogotá

Este estado clínico le generaba trastornos agresivos e impulsivos de manera recurrente. A pesar de que los médicos le habían prescrito medicación diaria para controlar su condición, el familiar confesó que este nunca tuvo"nunca tuvo disciplina" para seguir el tratamiento, lo que presumiblemente desencadenó el impulso violento que terminó con la vida de los trabajadores de la producción de Sin senos si hay paraíso.

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Las autoridades también cuentan con material audiovisual en donde se observa como José se acercó a las víctimas y sin entablar conversación alguna, procedió a atacarlos brutalmente con un arma blanca, esto debido a que se menciona que los confundió con otro funcionario.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer cada detalle de este lamentable suceso que hoy enluta al país, en especial por la brutalidad de lo ocurrido.

Mira también: Manuela González revela conversación con integrante fallecido de Sin Senos Sí Hay Paraíso

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