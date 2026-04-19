Identifican a integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que murieron en ataque en Bogotá

El ambiente de grabación de Sin senos sí hay paraíso se transformó en cuestión de segundos en una escena de angustia y dolor. Lo que parecía una jornada habitual de rodaje en Bogotá terminó marcado por un hecho inesperado que dejó tres personas fallecidas, entre ellas dos integrantes del equipo de producción, generando una fuerte reacción en la industria audiovisual.

Las autoridades confirmaron que el episodio ocurrió en vía pública cuando una persona ajena al equipo protagonizó un ataque sin previo aviso.

Según el reporte oficial, “sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano”, lo que desencadenó una reacción inmediata de quienes se encontraban en el lugar.



Sin senos sí hay paraíso: quiénes son las víctimas

Con el paso de las horas, se conocieron las identidades de los dos integrantes de Sin senos sí hay paraíso que perdieron la vida en medio del ataque.

Se trata de Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, ambos vinculados al equipo de producción.

Mensaje Carolina Gaitan a víctima de ataque Foto: Instagram Carolina Gaitán

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De acuerdo con los primeros informes, uno de ellos fue atacado inicialmente en las afueras de un parqueadero en el centro de Bogotá.

En medio de la emergencia, su compañero intentó auxiliarlo, pero también resultó gravemente herido. El hecho escaló rápidamente, dejando un saldo de tres personas fallecidas, incluido el agresor.

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El caso, que sigue bajo investigación, también dejó varias personas heridas y capturadas, mientras las autoridades avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido.



Sin senos sí hay paraíso: reacciones y mensajes del elenco

El impacto de lo sucedido en Sin senos sí hay paraíso no tardó en reflejarse en redes sociales. Actores y miembros del equipo compartieron mensajes bajo la etiqueta “Silencio en el set”, que rápidamente se convirtió en símbolo de duelo dentro del gremio.

Una de las reacciones más visibles fue la de la actriz Carolina Gaitán, quien expresó su dolor con palabras que evidencian la cercanía entre el elenco y el equipo técnico. “Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron hoy”, escribió inicialmente.

Horas después, dedicó un mensaje más personal: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar”. Estas palabras, dirigidas a uno de los fallecidos, reflejan el ambiente emocional que atraviesa la producción.

Durante los Premios India Catalina, también hubo pronunciamientos. En medio de su discurso, una de las actrices del elenco expresó: “Mi corazón está con las familias de producción. Les dedico esto de aquí hasta el cielo”, dejando ver cómo la noticia trascendió el set y alcanzó escenarios del entretenimiento nacional.



Investigación en curso tras lo ocurrido en Sin senos sí hay paraíso

Mientras la producción de Sin senos sí hay paraíso intenta retomar la calma, las autoridades continúan adelantando investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del caso. La Sijín y la Fiscalía trabajan en establecer cómo se desarrollaron los hechos y cuál fue el origen del ataque.

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El rodaje, que se adelantaba en el sector de Los Laches, quedó suspendido momentáneamente tras el episodio, que generó conmoción tanto entre los trabajadores del proyecto como en los seguidores de la serie.

Este hecho marca uno de los momentos más difíciles fuera de la ficción para Sin senos sí hay paraíso, una producción que desde 2016 ha mantenido una audiencia constante y que ahora enfrenta un episodio que ha sacudido profundamente a su equipo humano.

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