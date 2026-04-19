Riña en rodaje de Sin senos sí hay paraíso deja 3 fallecidos; Carolina Gaitán afectada

Un hecho inesperado marcó de luto al equipo de Sin senos sí hay paraíso, una de las producciones más populares de la televisión latinoamericana.

Lo que parecía una jornada normal de grabación en el sector de Los Laches, en Bogotá, terminó convirtiéndose en un episodio que dejó profunda conmoción entre quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, todo ocurrió en vía pública mientras se adelantaban escenas de la cuarta temporada. En medio del ambiente de rodaje, una persona ajena a la producción protagonizó un altercado que escaló rápidamente.

Según el reporte oficial, “sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano”, situación que desencadenó una reacción inmediata de quienes intentaron intervenir.



Sin senos sí hay paraíso: lo que se sabe del hecho

El caso que rodea a Sin senos sí hay paraíso ha sido reconstruido con base en testimonios y reportes de las autoridades. Tras el primer ataque, varias personas buscaron auxiliar a la víctima y detener al agresor, pero el enfrentamiento terminó dejando un saldo trágico: tres personas fallecidas, entre ellas el responsable del ataque, además de varios heridos.

Las imágenes captadas en la zona de la Avenida Circunvalar evidencian que la situación se desarrolló en cuestión de segundos. La intervención de quienes estaban en el lugar, incluidos miembros del equipo de grabación, fue clave en el intento de contener lo ocurrido, aunque el desenlace fue crítico.

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Posteriormente, el Ministerio de Cultura confirmó que algunas de las víctimas tendrían vínculo con el equipo de producción de Sin senos sí hay paraíso, lo que intensificó el impacto en el entorno artístico. Los heridos fueron trasladados a un centro médico cercano, donde uno de ellos permanece bajo observación.



Sin senos sí hay paraíso: el mensaje de Carolina Gaitán

La reacción del elenco de Sin senos sí hay paraíso no se hizo esperar. Una de las voces más visibles fue la de la actriz Carolina Gaitán, quien compartió mensajes que reflejan el ambiente de tristeza tras lo ocurrido.

“Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos si hay paraíso que fallecieron hoy”, escribió inicialmente, dejando ver la magnitud del impacto emocional dentro del equipo.

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Horas después, la actriz publicó un mensaje más personal dedicado a una de las víctimas, a quien identificó con cariño como “Nico”: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegrabas mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”.

Estas palabras evidencian la cercanía que existía entre el elenco y el equipo técnico, así como el golpe que significó este episodio para quienes compartían diariamente en el set de Sin senos sí hay paraíso.



Investigación en curso y ambiente de incertidumbre

Mientras el caso sigue bajo investigación, las autoridades trabajan para esclarecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y cuáles fueron los factores que desencadenaron esta situación. También se analiza el contexto en el que ocurrió el altercado y la participación de las personas involucradas.

Un grave hecho de violencia ocurrió en el centro de Bogotá. Hay tres personas muertas y cuatro más capturadas.



Ampliación 👉 https://t.co/kXadJulOoe pic.twitter.com/IFdEIUG7SQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 19, 2026

El rodaje de Sin senos sí hay paraíso quedó marcado por este episodio, que rápidamente generó reacciones en redes sociales y entre seguidores de la serie. La producción, que desde 2016 ha mantenido una audiencia fiel, enfrenta ahora uno de sus momentos más difíciles fuera de la ficción.

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Por ahora, el proceso investigativo continúa abierto, mientras el equipo de Sin senos sí hay paraíso intenta asimilar lo ocurrido en una jornada que cambió por completo el rumbo de la grabación.

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