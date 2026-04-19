Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN SET DE SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO
MADONNA EN COACHELLA
ATACANTE DE MIGUEL URIBE ¿VÍCTIMA O VICTIMARIO?
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Riña en rodaje de Sin senos sí hay paraíso deja 3 fallecidos; Carolina Gaitán afectada

Riña en rodaje de Sin senos sí hay paraíso deja 3 fallecidos; Carolina Gaitán afectada

La reconocida serie enfrenta un episodio trágico durante grabaciones, generando impacto entre actores y seguidores.

Sin senos sí hay paraíso tragedia en rodaje deja víctimas.jpg
Sin senos sí hay paraíso tragedia en rodaje deja víctimas
Foto: Instagram @lagaita
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

Un hecho inesperado marcó de luto al equipo de Sin senos sí hay paraíso, una de las producciones más populares de la televisión latinoamericana.

Lo que parecía una jornada normal de grabación en el sector de Los Laches, en Bogotá, terminó convirtiéndose en un episodio que dejó profunda conmoción entre quienes se encontraban en el lugar.

Otras noticias:

  1. Actor Julián Beltrán está hospitalizado
    Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ está hospitalizado
    Foto: Instagram @julianbeltran_actor
    Farándula

    Qué se sabe del estado de salud de Julián Beltrán, actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’

  2. Luis Soler, actor colombiano atacado con ácido
    Luis Soler, actor colombiano atacado con ácido
    / Foto: Captura de video La Red
    Noticias

    Reconocido actor de Sin senos no hay paraíso que fue atacado con ácido, pide plata en buses

De acuerdo con la información preliminar, todo ocurrió en vía pública mientras se adelantaban escenas de la cuarta temporada. En medio del ambiente de rodaje, una persona ajena a la producción protagonizó un altercado que escaló rápidamente.

Según el reporte oficial, “sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano”, situación que desencadenó una reacción inmediata de quienes intentaron intervenir.

Sin senos sí hay paraíso: lo que se sabe del hecho

El caso que rodea a Sin senos sí hay paraíso ha sido reconstruido con base en testimonios y reportes de las autoridades. Tras el primer ataque, varias personas buscaron auxiliar a la víctima y detener al agresor, pero el enfrentamiento terminó dejando un saldo trágico: tres personas fallecidas, entre ellas el responsable del ataque, además de varios heridos.

Las imágenes captadas en la zona de la Avenida Circunvalar evidencian que la situación se desarrolló en cuestión de segundos. La intervención de quienes estaban en el lugar, incluidos miembros del equipo de grabación, fue clave en el intento de contener lo ocurrido, aunque el desenlace fue crítico.

Publicidad

Posteriormente, el Ministerio de Cultura confirmó que algunas de las víctimas tendrían vínculo con el equipo de producción de Sin senos sí hay paraíso, lo que intensificó el impacto en el entorno artístico. Los heridos fueron trasladados a un centro médico cercano, donde uno de ellos permanece bajo observación.

Sin senos sí hay paraíso: el mensaje de Carolina Gaitán

La reacción del elenco de Sin senos sí hay paraíso no se hizo esperar. Una de las voces más visibles fue la de la actriz Carolina Gaitán, quien compartió mensajes que reflejan el ambiente de tristeza tras lo ocurrido.

“Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos si hay paraíso que fallecieron hoy”, escribió inicialmente, dejando ver la magnitud del impacto emocional dentro del equipo.

Publicidad

Horas después, la actriz publicó un mensaje más personal dedicado a una de las víctimas, a quien identificó con cariño como “Nico”: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegrabas mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”.

Otras noticias judiciales:

  1. Antes del atentado a Miguel Uribe así era la vida del joven implicado.jpg
    Antes del atentado a Miguel Uribe así era la vida del joven implicado
    Foto captura de video
    Judiciales

    Así era la vida de Juan Sebastián Rodríguez, antes de atentar contra Miguel Uribe Turbay

  2. Pusieron precio por la “cabeza” de Jota Pe: “Hasta siguen a mi hija como al hijo de Miguel Uribe”
    Pusieron precio por la “cabeza” de Jota Pe: “Hasta siguen a mi hija como al hijo de Miguel Uribe”
    Foto: imagen de La Kalle
    Nación

    Pusieron precio por la “cabeza” de Jota Pe: “Hasta siguen a mi hija como al hijo de Miguel Uribe”

Estas palabras evidencian la cercanía que existía entre el elenco y el equipo técnico, así como el golpe que significó este episodio para quienes compartían diariamente en el set de Sin senos sí hay paraíso.

Investigación en curso y ambiente de incertidumbre

Mientras el caso sigue bajo investigación, las autoridades trabajan para esclarecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y cuáles fueron los factores que desencadenaron esta situación. También se analiza el contexto en el que ocurrió el altercado y la participación de las personas involucradas.

El rodaje de Sin senos sí hay paraíso quedó marcado por este episodio, que rápidamente generó reacciones en redes sociales y entre seguidores de la serie. La producción, que desde 2016 ha mantenido una audiencia fiel, enfrenta ahora uno de sus momentos más difíciles fuera de la ficción.

Publicidad

Por ahora, el proceso investigativo continúa abierto, mientras el equipo de Sin senos sí hay paraíso intenta asimilar lo ocurrido en una jornada que cambió por completo el rumbo de la grabación.

Mira también: El día que John Poulos intentó cobrarle una entrevista a Poveda

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Bogotá

Carolina Gaitán

Muertos en Bogotá