Pusieron precio por la “cabeza” de Jota Pe: “Hasta siguen a mi hija como al hijo de Miguel Uribe”

En una entrevista exclusiva por los micrófonos de El Klub de La Kalle el senador Jota Pe Hernández sacudió la opinión pública al revelar la gravedad de las amenazas que pesan sobre él. En medio de un ambiente cargado de tensión, el congresista santandereano denunció que su vida tiene un precio millonario para las disidencias de las FARC.

Tanto es así que este mencionó que debido a las denuncias se está realizando en diversos sectores políticos: "Las disidencias de las FARC tienen presupuestado por su cabeza... 8 millones de dólares por la cabeza de siete líderes políticos".

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De igual forma, mencionó que esta lista negra no es un secreto para las autoridades, pues "la revela un medio de comunicación que la recibe un fiscal en una cárcel... una persona que tiene acercamientos con la guerrilla llama al fiscal y le entrega esta lista". Jota Pe lamentó que en ese listado también se encontraba el fallecido Miguel Uribe, sugiriendo que el peligro es real y latente para los seis líderes restantes.



¿Qué otra cosa Jota Pe Hernández?

Por otro lado, el senador mostró su lado más vulnerable al afirmar que varios grupos delictivos han realizado a su hija menor durante el entorno escolar, al punto que este comentó que esto es una táctica de intimidación que calificó como "inteligencia" criminal.

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"A mi hija me la estaban grabando en su entrada al colegio y en su salida al colegio", denunció Hernández, situación que sorprendió a todos los integrantes de la mesa. El senador comparó esta situación con los métodos utilizados contra otros líderes de la oposición, señalando que "lo hacían tal como con el hijo de Miguel... me enteré por su familia que a su niño lo estaban grabando".

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Debido a la intensidad de estos ataques, el esquema de protección del senador ha tenido que ser modificado. "Tenemos un esquema que ha sido fortalecido porque el número de amenazas ha incrementado". Incluso, mencionó un caso sobre un ciudadano con conocimientos militares que lo llegó a amenazar.

"Está a punto de ser imputado por la Fiscalía porque nos hizo una amenaza directa... una persona que perteneció a la Armada Nacional". Según el relato, el sujeto ya aceptó su responsabilidad ante la justicia.

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