Juan Daniel Oviedo sale al paso de los rumores y aclara su supuesta ruptura con su novio

En los últimos días, la vida personal de los candidatos ha cobrado un protagonismo inesperado. Esto debido a que comenzó a circular el rumor que Juan Daniel Oviedo, actual fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, habría puesto el punto final a relación sentimental con Sebastián Reyes, ante esto el exdirector del Dane se pronunció.

Todo comenzó cuando en la plataforma de X donde diversos usuarios cuestionaron la estabilidad de la pareja tras el anuncio de la alianza política de Oviedo con el Centro Democrático. Al punto que uno de los mensajes que más eco generó fue el de la periodista Laura Camila Vargas.

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Esto debido a que según ella sugirió que Sebastián Reyes, conocido por su activismo con la población trans, podría haber aplicado la premisa de "no besarás a nadie que no hable de justicia social" ante la nueva postura política de Juan Daniel Oviedo, mencionando que esta posible inclinación provocó una posible ruptura amorosa.



¿Cuál fue la respuesta de Juan Daniel Oviedo ante esta situación?

Sin embargo, ante estos mensajes Juan Daniel Oviedo decidió romper el silencio para desmentir la ruptura, esto por medio de un mensaje en redes sociales, el candidato fue enfático al señalar: “Nota: En casa todo bien. No conozco una pareja en Colombia que no pelee y se reconcilie”.

Sin embargo, el pronunciamiento de Oviedo fue más allá de lo personal, convirtiéndose en una defensa del diálogo político. El candidato cuestionó la polarización del país, afirmando que Colombia ha sido capaz de negociar con criminales para buscar la paz, pero "no ha sido capaz de aceptar que alguien dialogue con quien piensa distinto sin llamarlo traidor".

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“Quienes juzgan no conocen lo vivido. Si queremos que nuestras luchas trasciendan, nos va a tocar, más temprano que tarde, sentarnos con quien piensa distinto y ponernos de acuerdo. No es sí o no. Es sí más no. El amor es para gastarlo en cosas más grandes que nuestro ego”, agregó Oviedo sobre esta situación.

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La relación entre Oviedo y Sebastián Reyes siempre ha despertado interés debido a sus diferencias ideológicas. Mientras el exdirector del Dane se consolida como la ficha clave de Paloma Valencia para las elecciones del 31 de mayo, donde se definirá la persona que reemplazará a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Esto mientras Sebastián Reyes ha mantenido un perfil discreta, al punto que el diseñador ha trabajado en proyectos de moda e inclusión social, y su vínculo con el candidato ha sido objeto de atención en anteriores campañas, especialmente por sus diferencias ideológicas.