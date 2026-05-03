Grave accidente en la vía Soacha-Mesitas provoca trancón en retorno a Bogotá

Miles de personas que intentaban regresar a Bogotá durante el plan retorno de este puente festivo terminaron atrapadas en medio de un monumental trancón por cuenta de un grave accidente ocurrido en la vía Soacha-Mesitas, en Cundinamarca.

El siniestro vial se registró en la tarde de este 3 de mayo y obligó a las autoridades a restringir el paso en ambos sentidos de la carretera mientras organismos de emergencia atendían la situación. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron largas filas de vehículos detenidos y una movilidad prácticamente colapsada en la zona.

De acuerdo con la información entregada por Noticias Caracol, el accidente ocurrió cerca de la entrada al municipio de Soacha, uno de los corredores más utilizados por viajeros que regresan a Bogotá desde municipios turísticos de Cundinamarca.



El accidente desató un enorme trancón en pleno retorno a Bogotá

Tras la emergencia, cientos de conductores reportaron largas demoras y congestión total sobre el corredor vial. Plataformas de movilidad y usuarios en redes sociales comenzaron a compartir videos donde se observaban extensas filas de carros y buses intentando avanzar lentamente.

Aunque inicialmente no se conocieron mayores detalles sobre la cantidad de personas heridas o las causas exactas del accidente, las autoridades confirmaron que el paso tuvo que ser restringido mientras se realizaban labores de atención y retiro de los vehículos involucrados.

La situación generó preocupación debido a que el hecho ocurrió justamente en una de las jornadas con mayor flujo vehicular del fin de semana. Miles de viajeros regresaban hacia la capital luego del puente festivo, lo que provocó que la congestión creciera rápidamente en distintos puntos de la vía.

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En redes sociales, varios usuarios manifestaron su inconformidad por las demoras y aseguraron haber permanecido detenidos durante largos periodos sin poder avanzar. Algunos conductores incluso buscaron rutas alternas para evitar el colapso en el corredor Soacha-Mesitas.

#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial en la vía Soacha - Mesitas del Colegio en inmediaciones Al Charquito. Involucra dos vehículos particulares, por fortuna no se reportaron lesionados de gravedad. Carretera cerrada en ambos sentidos. pic.twitter.com/MMzpn57rjV — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 3, 2026

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Las autoridades recomendaron a los viajeros mantenerse atentos a los reportes oficiales de movilidad y conducir con precaución debido a las lluvias y al alto flujo vehicular registrado en las carreteras del departamento durante la operación retorno.

Este nuevo accidente volvió a poner en evidencia las dificultades de movilidad que suelen presentarse en los ingresos a Bogotá durante fines de semana festivos, especialmente en corredores como Soacha y las vías que conectan con municipios turísticos de Cundinamarca.