Mujer le exige la clave del celular a su pareja después de grave accidente: “¡No me importa!”

Una mujer se convirtió en el centro de las críticas tras exigir de inmediato la contraseña del celular a su compañero sentimental, este mientras este se encontraba en estado crítico tras un accidente de tránsito. Dicha situación fue captada en video y el episodio, registrado en video, generó una ola de comentarios en redes sociales.

Según información de los testigos, el incidente ocurrió cuando un joven, se movilizaba en una motocicleta y terminó sufriendo un accidente en la vía. Mientras el personal médico y los paramédicos realizaban maniobras de emergencia para estabilizar debido a la gravedad de sus lesiones, la atención de los presentes se desvió hacia la actitud de una mujer, señalada como su pareja.

Puedes leer: Indignante: vigilantes abrieron WhatsApp de su compañera y extrajeron contenido íntimo



En las imágenes que aparecen en el video, se puede ver cómo el joven se encuentra luchando por su vida, pese a eso, la mujer intenta acceder a su dispositivo móvil. La frase que más impacto ha causado es: “No te puedes morir sin darme la clave del celular… ¡No me importa!”.



La situación escaló hasta el punto en que la mujer, ignorando las advertencias de los testigos y el personal de salud, intentó entorpecer la labor de emergencia. Según los reportes, llegó incluso a subirse a la ambulancia con el único propósito de obtener la contraseña del dispositivo móvil.



¿Qué más se conoció de la mujer exigiendo la clave a su esposo?

De igual forma, se supo que varios testigos en el lugar intentaron razonar con ella, recomendándole su actitud, al punto que dentro de los videos que están circulando en redes sociales se puede escuchar que: "Él está muy mal y usted pidiendo la clave", se escucha por parte de una de las personas en el lugar.

Puedes leer: Mhoni Vidente enciende alarmas con predicción para 2026: “Mucho cuidado”

A pesar de los reproches, la mujer mantuvo su exigencia a gritos, sin mostrar signos de preocupación por las lesiones del joven. Cabe destacar que la pieza audiovisual data del año 2022, pese a eso se volvió de nueva cuenta viral debido al debate que aviva en redes sociales por lo ocurrido.

Publicidad

Por medio de las redes sociales, muchos usuarios señalan que este comportamiento evidencia una falta total de empatía y un nivel de celotipia peligroso, donde el control sobre la pareja se antepone a su supervivencia. Sin embargo, otro grupo de personas menciona que esta actitud de la señora por este tema es fruto del shock del momento.

Publicidad

Lo único que se sabe al respecto es que el caso sigue siendo un referente de cómo las redes sociales y la gestión de las emociones pueden transformar una situación complicada en un espectáculo mediático de indignación colectiva.