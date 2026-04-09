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Conmovedora escena: Niño busca a su mamá fallecida y la llama en el ataúd

Usuarios en redes sociales se conmovieron con el video de un niño que busca a su mamá y le habla al ataúd de su madre, en una escena que tocó fibras.

Niño habla con el ataúd de su mamá
Conmovedora escena: niño busca a su madre fallecida y la llama “¿mamá, mamá?”
Foto: Pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de abr, 2026

Un video de apenas 12 segundos logró viralizarse en las redes sociales, esto debido a que muestra la inocencia de un niño pequeño al tratar de comunicarse con su mamá durante un velorio, situación que ocurrió en en Rosario La Paz, El Salvador, y a su vez abrió un debate en redes sociales sobre este caso.

Según informó algunos medios locales los hechos ocurrieron en una funeraria local de El Salvador, y se conoció que la madre del menor falleció tras luchar durante varios días contra una enfermedad que la mantuvo hospitalizada. En un intento por permitir que el niño se despidiera, las tías del menor permitieron que este se despidiera.

Puedes leer: VIDEO: Mujeres se pelean en pleno funeral al descubrir que ambas son las viudas del difunto

El detalle que llamó más la atención fue la manera en la que el menor recibió la noticia de que su mamá había perdido la vida y se iba al cielo, el niño se acercó al ataúd, sin embargo, se escucha en el video su voz insistente llamando: “Mamá, mamá”, llegando a pensar que con esto se despertaria.

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Al no recibir respuesta de quien fuera su refugio, el niño se volteó y volvió hacia sus familiares con una frase que terminó por conmover a la audiencia: "No, no, no dice nada". Mostrando su inocencia ante esta situación.

¿Qué dijeron las redes sociales sobre el niño hablando en el ataúd de su mamá?

Una vez se difundieron las imágenes provocaron una ola de reacciones por parte de los cibernautas. Por un lado, miles de personas expresaron su profunda tristeza y solidaridad con la familia, señalando que la escena refleja la fragilidad de la vida y la pureza del amor filial. En especial por la forma en como el niño asumió el fallecimiento de su mamá.

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Sin embargo, otro grupo de cibernautas realizaron un fuerte cuestionamiento sobre los límites de lo que debe compartirse en internet, al punto que aparecieron mensajes como: “¿hasta dónde es ético grabar y publicar el duelo ajeno?”, afirmando que las personas que lo grabaron se aprovecharon del joven para conseguir reproducciones.

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El caso de Rosario La Paz pone de manifiesto la delgada línea entre la empatía y la explotación del sufrimiento en redes sociales. Para muchos, el niño es una víctima por partida doble, por la pérdida de su madre y por la exposición pública de su momento más vulnerable, pese a esta viralización de video, todavía no se conoce más información de lo relacionado, por lo que se espera que en los próximos días salgan más detalles.

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Mientras el video sigue circulando, el eco del pequeño llamando a su madre permanece como un recordatorio del peso del silencio en el duelo infantil, además de la inocencia que hay con relación a estos casos.

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