Conmovedor VIDEO de adorable foca jugando con sus patitos de hule; no es IA

Reggae está en la casa y no viene sola; trae consigo a todo un escuadrón de hule amarillo que ha puesto de cabeza a las redes sociales.

Aunque en un primer vistazo muchos internautas juraron que se trataba de una creación más de la Inteligencia Artificial, las imágenes son tan reales como el agua de la piscina donde esta foca gris se ha convertido en la absoluta protagonista.

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Desde las instalaciones del New England Aquarium, este ejemplar ha demostrado que el carisma no conoce de especies y que un simple juguete de baño puede ser el mejor aliado para una tarde de juegos.



El video, que se ha propagado como pólvora en plataformas como Instagram, muestra a Reggae nadando con una soltura envidiable mientras interactúa de forma amorosa con sus pequeños compañeros de goma.

No se limita a dejarlos flotar; ella toma la iniciativa: los empuja con delicadeza usando su hocico, se encarga de mantenerlos a todos juntos en un solo grupo e incluso adopta una postura que parece ser de "protección" hacia los objetos amarillos.

Esta conducta ha desatado una ola de ternura global, posicionando a Reggae como una celebridad inesperada del mundo digital.

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Sin embargo, detrás de estos tiernos empujoncitos existe una razón científica de peso. Lo que vemos en pantalla es un ejemplo perfecto de lo que los especialistas denominan enriquecimiento ambiental.

Esta técnica es una práctica recomendada a nivel internacional por organizaciones dedicadas al bienestar animal, cuyo fin es recrear estímulos que los animales encontrarían si estuvieran en su hábitat natural.

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En libertad, una foca dedicaría horas a explorar su entorno, socializar con otras de su especie o buscar alimento; en cautiverio, esos desafíos deben ser reemplazados por objetos que activen su curiosidad.

En el caso específico de nuestra amiga gris, los patitos forman parte de un desafío cognitivo llamado "¡Encuéntralo!". Reggae ha sido entrenada para localizar el patito dentro de su recinto, una actividad que le exige distinguir entre diferentes objetos y formas.

No es solo ocio; es un gimnasio mental que la mantiene alerta, ejercita su memoria y le permite desarrollar habilidades de resolución de problemas.

Según voceros del acuario, este tipo de dinámicas previene el aburrimiento y fomenta un estado emocional saludable al introducir elementos que no son comunes en su rutina diaria.

La inteligencia de las focas no es un tema menor. Diversas investigaciones realizadas por universidades en Europa y Estados Unidos han documentado que estos mamíferos marinos poseen una memoria a largo plazo impresionante.

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Tienen la capacidad de reconocer sonidos específicos, recordar rutas complejas y aprender comportamientos mediante el refuerzo positivo.

De hecho, algunos cuidadores llevan este entrenamiento más allá, enseñando a las focas a clasificar objetos basándose en sus colores o en sus formas geométricas, lo que confirma una capacidad de aprendizaje superior.

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La conducta de Reggae al reunir sus patitos podría estar ligada a instintos naturales de recolección o simplemente a una preferencia personal por objetos flotantes que puede manipular con facilidad.

Lo que es un hecho es que este video, calificado por el propio New England Aquarium como "lo más tierno que encontrarás en tu feed", ha servido para poner bajo el reflector la asombrosa vida interior de estos animales.