Concierto de La Reina del Flow en Bogotá: revelan si estará Carolina Ramírez

El pasado 26 de mayo de 2026, Caracol Televisión y Fénix Entertainment anunciaron oficialmente el concierto de La Reina del Flow, un espectáculo en donde se mostrarán algunos de los momentos más importantes de la serie y reunirá a varios de sus personajes de la reconocida serie.

Desde que se confirmó el evento, las redes sociales se llenaron de comentarios y preguntas sobre los actores que harán parte del show.

Entre todas las dudas, una ha llamado especialmente la atención: la posible participación de Carolina Ramírez, la actriz que interpretó a Yeimy Montoya y que se convirtió en una de las figuras más representativas de la producción.



¿Carolina Ramírez estará en el concierto de La Reina del Flow?

Aunque la actuación de Carolina Ramírez fue una de las piezas clave del éxito de la serie, se ha conocido que no formará parte del elenco que se presentará en el Movistar Arena ni tampoco de la gira, la cual contempla cerca de 30 conciertos nacionales e internacionales.

La actriz, de 42 años, atraviesa actualmente una etapa muy importante en su vida personal. Su embarazo la ha llevado a priorizar nuevos proyectos fuera de los escenarios y, además, se prepara para mudarse a Argentina.

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Por esta razón, decidió tomar distancia de los compromisos relacionados con la gira para concentrarse en la llegada de su primer hijo. Sin embargo, la posibilidad de verla más adelante no está completamente descartada.

Durante una rueda de prensa realizada por el elenco de La Reina del Flow, el actor Carlos Torres, quien interpreta a Charly Flow, se refirió a la ausencia de su compañera y expresó su deseo de compartir nuevamente escenario con ella.

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"Por obvias razones no nos puede acompañar en estos momentos, pero para mí, creo que para todos sería un sueño que este aquí con nosotros".

Por su parte, el productor general del proyecto, Mario Valencia, aseguró que las puertas continúan abiertas para una eventual participación de la actriz durante la gira.

"Afortunadamente esta gira es muy larga y para nosotros sería un honor tener a Carolina con nosotros, ya no depende de nosotros, depende de ella... inclusive la estamos esperando... ojala pueda estar con nosotros".

Las preguntas entre los seguidores no se limitan a Carolina Ramírez. Otra de las artistas cuya participación genera expectativa es Mariana Gómez, recordada por interpretar a El Huracán Irma.

La actriz también se encuentra embarazada y, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si hará parte de la gira o de alguna de las presentaciones programadas.

¿Qué actores están confirmados para el show?

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Por ahora, el espectáculo estará liderado por Carlos Torres (Charly Flow), quien estará acompañado por varios de los rostros más reconocidos de la serie:



Majo Vargas (Yeimy joven)

Juan Manuel Restrepo (Pez Koi)

Juan Palau (Drama Key)

Kevin Bury (Cris Vega)

Jay Torres (Yoni Trejos)

Con una gira que recorrerá distintos escenarios nacionales e internacionales, el concierto de La Reina del Flow uno de los eventos más esperados por la audiencia colombiana.

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