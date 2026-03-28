Mhoni Vidente lanza nueva y sombría predicción sobre elecciones en Colombia, ¿reversazo?

La astróloga Mhoni Vidente volvió a poner el foco sobre Colombia con una nueva predicción que ya está dando de qué hablar.

En esta ocasión, se refirió directamente a las elecciones presidenciales de 2026 y aseguró que el resultado sería bastante cerrado, pero con una tendencia clara.

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Desde hace varios meses, la vidente ha venido analizando el panorama político del país, anticipando que este proceso electoral no sería como otros. Ahora, con sus más recientes declaraciones, dejó ver cómo, según sus visiones, se moverían las votaciones.

De acuerdo con lo que explicó, la contienda estaría protagonizada por dos figuras principales: una mujer y un hombre, cada uno representando corrientes políticas distintas. Este escenario, según dijo, generaría una disputa bastante pareja desde el inicio.

Uno de los puntos clave de su predicción es la diferencia en los resultados. Mhoni Vidente aseguró que la elección se definiría por un margen muy corto, incluso de medio punto o un punto porcentual, lo que refleja un panorama bastante dividido entre los votantes.

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¿Ganaría la derecha en Colombia?

Sin embargo, fue enfática en señalar quién terminaría imponiéndose. Según sus palabras, pese a lo ajustado del resultado, la victoria final sería para la derecha en Colombia. Esta afirmación fue una de las que más generó conversación en redes sociales.

Además, mencionó que este proceso electoral estaría cargado de tensión y expectativa, ya que el resultado no se definiría fácilmente. Para ella, sería una jornada en la que cada voto tendría un peso importante en el desenlace.

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Mhoni Vidente predice quién sera el presidente de Colombia /Foto: AFP/ rede sociales

Otro aspecto que resaltó fue la seguridad de los candidatos. La astróloga insistió en que quienes participen en estas elecciones deben prestar especial atención a su protección y a cada detalle durante la campaña, debido a la importancia del momento.

Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios en redes sociales comenzaron a comentar sobre la posibilidad de que el resultado sea tan cerrado como lo plantea, mientras otros analizan qué figuras podrían encajar con el escenario descrito por la vidente.

También ha llamado la atención que sus predicciones se centren no solo en el resultado, sino en la forma en la que se desarrollaría la contienda. La idea de una elección tan reñida ha despertado interés entre quienes siguen de cerca el panorama político del país.