¿Cayó Iván Mordisco? Lo que se sabe del bombardeo en Guaviare que sacude a Colombia

La incertidumbre reina en el sur del país tras el contundente operativo de las Fuerzas Militares en el corregimiento de Pacoa, Vaupés, en límites con Amazonas y Guaviare.

El objetivo principal era el campamento de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

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Aunque el bombardeo fue calificado como un éxito estratégico, la pregunta que inunda las redes sociales y los buscadores es una sola: ¿Murió Iván Mordisco en el ataque?

Pruebas en la zona y la caída de alias ‘Lorena’

Fuentes de inteligencia militar confirmaron que en el lugar del bombardeo se hallaron elementos personales que pertenecen al líder guerrillero, incluyendo sus icónicas gafas y boinas.

Sin embargo, el golpe más certero confirmado hasta ahora es la muerte de alias ‘Lorena’, compañera sentimental de Mordisco y figura clave en la estructura logística del grupo armado.

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El Ministerio de Defensa ha señalado que se encontraron seis cuerpos en la zona, los cuales están siendo trasladados para las labores forenses correspondientes. La complejidad del terreno y el impacto del armamento han dificultado una identificación visual inmediata.

¿Cayó Iván Mordisco?

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Medicina Legal: La pieza clave para la confirmación

El país está a la espera del boletín oficial de Medicina Legal. Los peritos están realizando cotejos de ADN y dactiloscopia para determinar si uno de los cuerpos recuperados corresponde efectivamente al hombre por el que el Gobierno Nacional ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos.

Históricamente, Mordisco ha logrado escapar de operativos similares, lo que mantiene a las autoridades en cautela. No obstante, la intensidad del fuego y la destrucción del campamento principal sugieren que las posibilidades de supervivencia del cabecilla eran mínimas.

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Impacto en el orden público y las disidencias

De confirmarse su baja, representaría el golpe más fuerte a las disidencias en la última década, dejando un vacío de poder en las rutas de narcotráfico que conectan el Guaviare con el Amazonas.

La presión militar en la zona se mantiene activa, mientras las comunidades locales reportan desplazamientos preventivos ante posibles represalias de la estructura criminal.

A esta hora las autoridades verifican si alias Iván Mordisco estaría entre los abatidos en el bombardeo en el que también habría muerto alias Lorena, su pareja sentimental.



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