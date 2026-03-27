Westcol y Álvaro Uribe: La fecha oficial y el inesperado plan de su próximo stream

El mundo del streaming en Colombia ha dado un giro inesperado. Tras la histórica transmisión de Westcol con el presidente Gustavo Petro el pasado 26 de marzo de 2026, que alcanzó picos de más de 800,000 espectadores en Kick, el streamer paisa no ha perdido el tiempo.

Ya es oficial: el próximo gran invitado a su canal será el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Este encuentro ha generado una ola de reacciones en redes sociales, pues Westcol parece estar decidido a romper los esquemas tradicionales de la comunicación política en el país, acercando a las figuras más influyentes de Colombia a las audiencias jóvenes mediante un formato relajado y sin guiones.



Fecha y hora confirmada: Westcol y Uribe

A través de sus redes sociales, Westcol despejó las dudas de sus seguidores. El esperado stream con Álvaro Uribe se llevará a cabo el próximo 10 de mayo a las 4:00 p.m. (hora local de Colombia).

A diferencia de su charla con Petro en la Casa de Nariño, este encuentro promete un ambiente mucho más informal y campestre.

Westcol y Álvaro Uribe

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¿Dónde será el stream y cuál es la dinámica?

La cita tendrá lugar en la emblemática finca de Uribe, El Ubérrimo. Según los detalles compartidos por el streamer y el flyer oficial, la dinámica se alejará de los sets de grabación tradicionales.

Los internautas podrán ver un recorrido por la gastronomía típica antioqueña, charlas sobre la vida e historia del exmandatario y los clásicos paseos a caballo que caracterizan las haciendas de la región.

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Westcol ha dejado claro que su objetivo no es tomar partido político. Su intención es conocer el lado humano de los líderes nacionales. "La idea es montar caballito, hablar de la vida y aprender sobre el ganado", mencionó el influencer, buscando un espacio donde no existan los protocolos rígidos de la política tradicional.

El antecedente con Gustavo Petro

Este anuncio llega justo después de que Westcol sentara a Petro frente a su cámara bajo el concepto de "Presidente por un día".

En dicha transmisión, incluso se mencionó a Uribe; Petro bromeó diciendo que, si naufragara en una isla con el líder del Centro Democrático, ambos "harían una lancha" para sobrevivir.

Ahora, el turno es para el expresidente, quien aceptó el reto de entrar al mundo de Kick.

Con esta estrategia, Westcol se consolida como el puente entre la política y la Generación Z, demostrando que el contenido digital en Colombia está viviendo una transformación sin precedentes.