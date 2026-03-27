¿Capturan a Westcol? La verdad detrás de la noticia del streamer tras entrevistar a Petro

Las imágenes ya están por todas partes y la pregunta es la misma en redes: ¿capturaron a Westcol? Todo empezó justo después de su encuentro con el presidente Gustavo Petro en el Palacio de Nariño, cuando comenzaron a circular videos que dejaron a más de uno confundido.

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En los clips, se ve al streamer en lo que parece ser una situación de custodia, acompañado también por su amigo y creador de contenido Chanty.

Esto hizo que muchos usuarios aseguraran que ambos habían sido capturados, desatando una ola de comentarios y especulaciones en cuestión de minutos.

La confusión creció aún más porque las imágenes muestran escenas bastante realistas. En varios videos se observa a Westcol siendo llevado por miembros del INPEC, recorriendo instalaciones de una cárcel y pasando por distintos espacios como si estuviera bajo un procedimiento oficial.

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Además, no solo aparece en traslados. También se le ve compartiendo con personas privadas de la libertad, conversando con ellos e incluso participando en momentos cotidianos dentro de los patios, como cuando está comiendo junto a otros internos.

Estas escenas hicieron que la teoría de una captura tomara más fuerza en redes.

Westcol, Petro y Uribe Foto: redes sociales

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¿Por qué capturaron a Westcol?

Con el paso de las horas, la historia empezó a aclararse. Aunque todo parecía indicar que se trataba de una captura real, lo cierto es que al final se conoció que las imágenes hacen parte de un contenido grabado por su propio equipo para su canal en Kick.

Es decir, no hubo ninguna captura. Todo corresponde a una producción en la que Westcol estaría explorando un formato más inmersivo, mostrando desde adentro cómo se vive en estos espacios, algo que ha llamado la atención de su audiencia.

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El contexto también influyó en la confusión. La cercanía entre su visita al Palacio de Nariño y la aparición de estos videos llevó a muchos a conectar ambas situaciones sin tener la información completa.

Por ahora, el streamer no ha entregado mayores detalles sobre el lanzamiento de este contenido, pero las imágenes ya lograron lo que pocos: poner a todo el mundo a hablar.

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