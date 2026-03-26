Primeras imágenes de Westcol en el Palacio de Nariño junto a Petro

Las primeras imágenes ya están circulando y confirman lo que muchos estaban esperando: Westcol ya está dentro del Palacio de Nariño junto al presidente Gustavo Petro. El encuentro, que ha generado expectativa desde hace días, ya dejó ver los primeros momentos del streamer en la sede presidencial.

En los videos y fotos que se han compartido, puedes ver a Westcol recorriendo los pasillos del Palacio acompañado de su pareja, Luisa Castro, y su mánager Carlos. El grupo fue recibido para un recorrido privado por una de las locaciones más importantes del país, justo antes de iniciar el esperado en vivo.

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El ambiente es completamente distinto al de una entrevista tradicional. Desde el inicio, todo apunta a un formato mucho más cercano al estilo digital, con cámaras listas, equipo técnico en movimiento y una dinámica pensada para conectar contigo y con millones de personas que siguen cada detalle desde sus celulares.

El propio Westcol ya había confirmado que este encuentro se realizaría desde la Casa de Nariño, llevando su contenido directamente al corazón del poder en Colombia. Ahora, con las primeras imágenes publicadas, queda claro que el montaje ya está en marcha y que el espacio está listo para la transmisión.

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Si no te quieres perder ni un segundo, puedes conectarte directamente a través de la plataforma Kick en el canal oficial del streamer:

🔴 VER EN VIVO: https://kick.com/westcol

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Inicialmente, el horario estaba previsto para las 6:00 p. m., pero en las últimas horas se confirmó un cambio clave en la programación.

⏰ Nuevo horario confirmado: 9:00 p. m. (hora Colombia)

📅 Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026

📍 Lugar: Palacio de Nariño, Bogotá

📺 Plataforma: Kick

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Este cambio hace que tengas más tiempo para conectarte y no perderte el inicio del en vivo, que promete mover las redes.

A diferencia de otros encuentros políticos, este tendrá un enfoque completamente digital. Westcol llevará su estilo directo, con interacción en tiempo real y participación activa del chat, lo que cambia por completo la forma en la que normalmente ves este tipo de conversaciones.

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Además, este no sería un evento aislado. El streamer ya había adelantado que este formato se replicará con otras figuras del país, lo que abre la puerta a más contenidos de este estilo.

Westcol llegando a Palacio de Nariño

Westcol, su pareja Luisa Castro y su mánager Carlos recibiendo un tour privado por el Palacio Presidencial poco antes de hacer stream con el presidente de Colombia. 🐐



Historia. pic.twitter.com/K89V1dVpd4 — Terreno Viral (@terrenoviral) March 27, 2026