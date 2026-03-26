Westcol y Gustavo Petro EN VIVO: Link oficial de Kick y hora de la entrevista |GRATIS

La espera terminó. Hoy, jueves 26 de marzo de 2026, Colombia se paraliza con el encuentro digital más esperado del año. Westcol entrevistará al presidente Gustavo Petro.

Si estás buscando el link oficial para no perderte ni un segundo de la charla entre el streamer Westcol y el presidente Gustavo Petro, puedes acceder directamente haciendo clic en el siguiente enlace:

Puedes leer: Westcol rompe el silencio y confiesa la difícil situación que vive: “No puedo parar”



VER EN VIVO: kick.com (LINK OFICIAL)

Esta transmisión promete marcar un antes y un después en la comunicación política del país, llevando el debate desde la sede presidencial en Bogotá directamente a las pantallas de millones de jóvenes a través de la plataforma de streaming Kick.

Puedes leer: Velada del Año 6: quiénes pelean, fecha, hora en Colombia y todo lo que debes saber

Horario confirmado para el en vivo (26 de marzo)

Para quienes buscan ver en vivo el inicio de la transmisión, el propio Westcol confirmó a través de sus historias de Instagram que el despliegue técnico desde la Casa de Nariño comenzará puntualmente. Aquí tienes la agenda para que te conectes a tiempo:



Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026.

Jueves 26 de marzo de 2026. Hora de inicio: 6:00 PM (Hora Colombia).

6:00 PM (Hora Colombia). Lugar: Casa de Nariño, Bogotá.

Casa de Nariño, Bogotá. Plataforma: kick.com

Westcol estrevistará a Petro y a Uribe /Foto: redes sociales

Publicidad

¿Qué pasará en la entrevista de Westcol hoy?

A diferencia de una entrevista tradicional, este encuentro tendrá el lenguaje y la dinámica del streaming. Westcol se desplazará hasta la sede de gobierno para conversar directamente con el mandatario sobre temas de actualidad, juventud y redes sociales, abriendo una nueva etapa en la relación entre líderes políticos y audiencias digitales.

Este es solo el primer paso de un ciclo histórico anunciado por el creador de contenido. Mientras hoy el protagonista es Gustavo Petro, se ha confirmado que en el mes de mayo, el streamer visitará la finca de Álvaro Uribe para una segunda entrevista de alto impacto, garantizando pluralidad en sus contenidos.

Publicidad

Debido a que se espera una audiencia récord que podría saturar los servidores, sigue estos consejos para asegurar tu lugar en el en vivo:



Ingresa al enlace de Kick al menos 10 minutos antes (5:50 PM). Si usas la app móvil, asegúrate de tenerla actualizada para evitar cierres inesperados. Participa en el chat en tiempo real para interactuar con la comunidad de Westcol durante el debate.



Westcol y Gustavo Petro EN VIVO: Link oficial de Kick